Alison Hammond semble plus mince que jamais dans un cliché Instagram glamour

ALISON Hammond avait l’air plus mince que jamais dans un nouveau cliché Instagram glamour.

La femme de 47 ans a séduit dans une robe à pois noir et blanc pour ses fonctions d’animatrice pour This Morning plus tôt dans la journée.

Alison Hammond a montré sa silhouette mince dans un superbe nouveau cliché Instagram

Alison a été rejointe par Dermot O'Leary ce matin plus tôt dans la journée

Son maquilleur Mikey Phillips a partagé une magnifique photo de la star de la télé avant de se rendre sur le plateau de l’émission ITV.

Alison était tout sourire alors qu’elle plaçait ses mains sur ses hanches pour la photo.

Le présentateur a porté une élégante robe à pois et un collier en or.

Alison a coiffé ses mèches droites en une raie au milieu et avait l’air incroyable avec un visage plein de maquillage glamour.

Plus tôt cette semaine, Alison a ébloui de paillettes à ITV Palooza alors qu’elle montrait sa silhouette rétrécie.

La star de This Morning, 47 ans, s’est pavanée sur le tapis bleu marine et a pris des poses pour les caméras avec un grand sourire sur son visage.

Ses cheveux lisses jusqu’aux épaules reposaient sur sa veste scintillante assortie à son pantalon scintillant.

Elle a rejoint les grands et les bons de la liste des talents d’ITV pour sa célébration annuelle au Royal Festival Hall de Londres.





Alison a également partagé une photo d’elle avec Josie Gibson.

La star avait l’air plus mince que jamais alors qu’elle se préparait pour ITV Palooza.

Alison avait l'air incroyable à ITV Palooza plus tôt cette semaine