Alison Hammond rompt le silence sur sa relation « tendue » avec la co-vedette de This Morning Dermot O’Leary

ALISON Hammond a ri des informations selon lesquelles elle aurait une relation tendue avec Dermot O’Leary.

La présentatrice de This Morning a partagé une vidéo d’elle-même dansant avec Dermot alors qu’ils animaient cette semaine – montrant à quel point ils s’entendent bien.

Rex

Et quand un fan a plaisanté: « Wow, la tension entre vous deux est palpable », Alison a rapidement répondu avec un emoji au visage riant.

Au cours du week-end, le Mail on Sunday a affirmé que l’émission matinale d’ITV faisait face à davantage de discussions de crise sur les présentateurs.

On disait que les patrons craignaient qu’Alison et Dermot soient obligés de passer moins de temps à l’écran ensemble.

Il a également été rapporté qu’Alison et Holly Willoughby ne sont plus aussi proches, après avoir été auparavant aussi « épaisses que des voleuses ».

Un porte-parole d’ITV a déclaré au Sun: « Alison, Dermot et Holly sont tous des membres appréciés de la famille This Morning et aiment tous travailler ensemble sur l’émission, ainsi que des amitiés en dehors de l’émission. »

Alison devait à l’origine devenir le bras droit de Holly après la hache de Phillip Schofield.

Mais les initiés disent que la chimie croissante de Holly avec le présentateur remplaçant Craig Doyle, 52 ans, s’avère populaire auprès des téléspectateurs, qui l’appellent à présenter à plein temps.

Alison a eu le « cœur brisé » après que l’ancien animateur de This Morning, Eamonn Holmes, a affirmé qu’elle était « utilisée » par Holly.

Eamonn a fait les allégations contre Holly lors d’une interview explosive sur la «toxicité» lors de l’émission de jour d’ITV.

Il a déclaré à GB News: « Cette absurdité sur Holly Willoughby et Alison Hammond comme sa meilleure amie et [Holly] était à la fête d’anniversaire d’Alison.

«Alison Hammond va aux soirées choisies par Holly Willoughby avec ses amis.

« Cela ne serait pas arrivé il y a deux ans. Est-ce que vous plaisantez? Alison Hammond fait partie du programme depuis 13 ans et je suis sûr qu’il y a eu très peu de contacts entre elle et les présentateurs.

« Les gens utilisent simplement d’autres personnes et c’est dégoûtant. »