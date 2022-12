Alison Hammond révèle une dette énorme et un travail étonnamment normal avant la célébrité

ALISON Hammond a révélé sa dette énorme et son travail étonnamment normal avant de devenir célèbre à la télé.

L’ancre de This Morning, 47 ans, a parlé franchement de son histoire avant de devenir une présentatrice très appréciée du podcast Table Manners de Jessie Ware.

Alison Hammond s’est ouverte sur la vie avant Big Brother[/caption]

Alison a raconté les commérages sur sa vie avant Big Brother, la série de télé-réalité où elle a eu sa grande chance en 2002 à l’âge de 27 ans.

S’adressant aux hôtes Jessie et à sa mère Lennie, elle a déclaré: «J’étais en Tunisie, en train de répéter, et tout le monde lisait les journaux sur Brian Dowling – il avait gagné Big Brother.

“Et ils disaient ‘tu devrais aller sur Big Brother, tu le gagnerais’.

“Et à l’époque, j’avais une dette d’environ 3 000 £ et j’étais traumatisé à l’époque.

“Chaque fois que j’étais payé, je ne pouvais tout simplement pas réduire cette dette, alors j’ai pensé que ce serait une bonne idée de gagner 70 000 £ dans une émission de télévision.”

Alors que l’énorme somme d’argent a été accordée au gagnant de l’émission télévisée, Alison s’est retrouvée avec seulement 30 £ de dépenses par jour pendant seulement deux semaines.

Au cours de la série d’Alison, Kate Lawler a remporté le titre.

Pourtant, Big Brother est devenu une rampe de lancement pour sa carrière puisqu’elle a commencé à travailler comme présentatrice sur This Morning la même année.

Alison est maintenant surtout connue pour avoir animé This Morning un vendredi avec Dermot O’Leary.

Elle a conquis le cœur de la nation avec son style d’interview informel et terre-à-terre sur This Morning et sa personnalité pétillante, ce qui a conduit à une vaste gamme d’offres télévisées et d’opportunités de présentation.

Elle a fait beaucoup de choses grâce à ses apparitions dans de nombreuses émissions de téléréalité et This Morning, ainsi qu’en prêtant son visage à des marques telles que Crown Bingo et DFS Furnishings.

À partir de 2022, on estime que la star de la télévision vaut entre 1 et 4 millions de livres sterling.

Ses interviews de célébrités et ses apparitions dans des émissions sont même devenues virales avec diverses farces et moments hystériques.

Alison l’a même invitée This Morning BFF chez elle pour Noël cette année.

Avant de s’inscrire, Alison était représentante en Tunisie[/caption]

Alison fait maintenant face à Big Brother un vendredi avec Dermot O’Leary[/caption]