Alison Hammond révèle un look plus mince alors qu’elle se glisse dans une robe bleue scintillante

ALISON Hammond scintillait dans une robe bleue à paillettes alors qu’elle jugeait la série de la BBC I Can See Your Voice.

L’ancre de This Morning, 47 ans, a ébloui dans la tenue accrocheuse, qui comportait une robe et une couverture assortie.

Alison Hammond éblouie dans une robe bleue scintillante alors qu'elle jouait dans I Can See Your Voice

Elle a associé sa robe à paillettes avec une couverture assortie

Alison s’était assurée d’assortir son maquillage, avec un fard à paupières et un liner bleu électrique.

La favorite de la télé – qui a récemment été défendue par les fans contre un appelant qui, selon eux, l’avait «grossièrement honteuse» – a également coiffé ses mèches en boucles serrées.

Après avoir posté son selfie impertinent, Alison a écrit dans sa légende : « Ce soir @bbcone 21h10 je peux voir ta voix ”

Elle a ensuite ajouté une photo du panel en ajoutant: “Je peux voir ta voix ce soir à 21h10 avec @mcguinness.paddy @noholdenback @jimmycarr et l’invité spécial @alexandraburke.

“Des blagues pures, pouvez-vous deviner qui a une voix de chant terrible ?? @bbcone et rattrapez @bbciplayer.

Pourtant, les fans étaient plus intéressés par le look élégant d’Alison, avec un jaillissement: “J’aime tes cheveux comme ça ”

Un deuxième a dit: “Alison a l’air fabuleuse, profitez de la voix ce soir xx” tandis qu’un troisième a ajouté: “Les cheveux, oh mon dieu, sont époustouflants .”

L’un d’eux a alors mis : « Wow ! Vous avez l’air tout à fait magnifique! J’adore ce look.

Un autre a conclu: “Comme tu es belle ”





Alison a été occupée à montrer son look aminci sur le plateau.

En juillet, Alison – qui pesait 20e à son plus lourd – a révélé qu’elle avait coupé le sucre pour l’aider à perdre les kilos en trop.

Elle s’est également entraînée tranquillement avec un entraîneur personnel et s’est hydratée pour éviter les collations.

Alison a également fait équipe avec Weight Watchers et, révélant son secret, elle a déclaré : « Je ne me rendais pas compte que souvent, lorsque je grignotais, c’était parce que j’avais soif.

“J’essaie de boire au moins deux litres d’eau chaque jour maintenant et cela me fait me sentir tellement mieux.”

Alison, 47 ans, a montré son look plus mince après avoir réorganisé son style de vie

La télé préférée a augmenté sa consommation d'eau dans son alimentation

Les fans ont récemment défendu Alison après avoir accusé un appelant de l'avoir "fat humiliée"