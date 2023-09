Alison Hammond révèle qu’héberger Bake Off était un « jour férié » après le tournage de Toxic This Morning

La favorite de TELLY, Alison Hammond, a révélé à quel point rejoindre l’équipe The Great British Bake Off était comme des « vacances » de Toxic This Morning.

Alison, 48 ans, a déclaré que le tournage sous la tente pendant l’été était une échappatoire au scandale interminable concernant la liaison de Phillip Schofield avec un jeune coureur à l’émission ITV.

Brummie Alison, qui a décroché le poste après le départ du présentateur de GBBO Matt Lucas, a déclaré que c’était un soulagement de rejoindre le co-animateur Noel Fielding, 50 ans, et les juges Prue Leith, 83 ans, et Paul Hollywood, 57 ans, dans un espace « sûr ».

Cela contrastait avec l’atmosphère de This Morning où elle a elle-même déclaré que ce que Schofield, 61 ans, avait fait était « mal ». La co-animatrice Holly Willoughby, 42 ans, a avoué se sentir « secouée, troublée et déçue ».

Interrogée sur la différence entre les spectacles, Alison a déclaré : « C’est comme être en vacances : c’est merveilleux, gratuit et on se sent en sécurité.

« Vous n’avez pas besoin de penser politiquement à quoi que ce soit. C’est juste un spectacle joyeux et sûr.

L’ancienne star de Big Brother, Alison, a déclaré qu’elle n’avait envisagé de postuler pour le poste qu’après que « Twitter soit devenu fou » à propos de son remplacement de Matt.

Elle a déclaré : « Je n’ai jamais rêvé aussi grand. Je ne me suis jamais permis de rêver aussi grand.

Elle a été choisie après deux auditions et a rapidement fait ses preuves sur le plateau. Mais son enthousiasme a également provoqué le chaos dans la cuisine.

Noel a déclaré : « Ce que je préfère, Alison, c’est de manger les ingrédients des boulangers dont ils ont absolument besoin et qu’ils ont mesurés. »

Paul a déclaré au Radio Times : « Lors de la tournée des gâteaux dans le premier épisode, Alison était un peu trop exubérante et a tout mangé.

« Elle s’est sentie un peu malade à la fin et a dit : ‘Je ne ferai plus ça’. Bien sûr, elle l’a fait la semaine suivante.

Noel a révélé qu’héberger avec Alison était « plus facile » qu’avec Matt, qui est parti écrire avec son collaborateur de longue date David Walliams.

Noel a déclaré : « Avec Matt, c’était un peu bizarre, parce que nous sommes amis et sommes probablement la même personne de statut inférieur de nos doubles actes respectifs, où il a [David] Walliams et moi avons Julian [Barratt].

«C’était plus difficile de trouver comment nous travaillions ensemble, mais nous y sommes parvenus.

« Alison est hilarante, mais ce n’est pas une comédienne qui essaie de faire des blagues, ce qui a rendu les choses un peu plus faciles. C’était sans effort et nous avons beaucoup ri.

Le Bake Off de cette année, qui compte son premier candidat sourd, est de retour sur Channel 4 à 20 heures le 26 septembre.

