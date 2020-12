La nouvelle présentatrice noire de This Morning d’ITV était si inquiète que sa promotion puisse être perçue comme un « tokenisme » qu’elle a initialement refusé le rôle, peut révéler The Mail on Sunday.

Les amis d’Alison Hammond, qui feront équipe chaque vendredi avec Dermot O’Leary en remplacement de Ruth Langsford et Eamonn Holmes à partir du 8 janvier, disent l’offre d’emploi – deux mois seulement après que le rédacteur en chef de l’émission, Martin Frizell, s’est engagé au personnel à nommer un présentatrice noire – l’a laissée «mal à l’aise».

Offre d’emploi: Alison Hammond a initialement refusé la possibilité d’héberger This Morning d’ITV (photo de mars)

Selon des sources, elle était heureuse de rester dans son rôle de journaliste de divertissement, mais M. Frizell l’a persuadée de s’inscrire pour le plus grand poste de présentation de l’émission populaire. «Alison fait partie de This Morning depuis plus d’une décennie et ne s’était jamais vu offrir ce poste auparavant», a déclaré une source.

« Ensuite, Martin fait une grande annonce qu’il veut une présentatrice noire et qu’elle est recherchée pour le rôle.

«ITV a décidé l’année dernière qu’ils voulaient de la diversité dans leurs programmes, puis ils ont décidé d’offrir le poste de présentation à Alison. Si vous recherchez la définition du dictionnaire de ce que signifie tokenism, alors c’est ça.

Remplacement: elle a été alignée pour remplacer Ruth Langsford et Eamonn Holmes qui ont été hache

« Alison était heureuse comme elle l’était, elle adorait interviewer des gens comme George Clooney. Elle est incroyable et c’était assez pour elle.

La femme de 45 ans se sentait également déchirée à l’idée de remplacer Ruth, mais elle a été rassurée par son amie proche qu’elle devrait accepter le poste et qu’elle avait sa bénédiction.

Après qu’Alison, qui s’est fait connaître en tant que candidate sur Big Brother de Channel 4, ait été dévoilée dans le cadre de la nouvelle équipe du vendredi pour le canapé This Morning plus tôt ce mois-ci, elle a subi des trolls racistes sur les réseaux sociaux.

En juin, M. Frizell, qui est marié à l’ancienne présentatrice de GMTV Fiona Phillips, a déclaré au personnel qu’il avait l’intention d’embaucher un présentateur noir, tout en admettant que trouver un candidat « ne serait pas facile ».

Magique: Alison a joué dans la pantomime de Noël de ce matin en tant que fée marraine

Samedi soir, un porte-parole d’ITV et de Mme Hammond a déclaré: « Il est totalement faux de suggérer que la position d’Alison sur This Morning est le résultat de tout autre chose que du talent et de la popularité auprès des téléspectateurs. »

Ruth et Eamonn ont retenu leurs larmes lors de leur dernière émission de vendredi sur This Morning, et Alison est allée sur Twitter pour partager un doux message.

Le présentateur a tweeté: « Une classe au-dessus des autres @EamonnHolmes @RuthieeL », suivi d’un emoji en forme de cœur.

Il a été révélé le 30 novembre que les présentateurs qui remplaçaient Holly et Phillip le vendredi, avaient été supprimés de leur créneau hebdomadaire pour être remplacés par Alison et Dermot.

Au cours de leur dernier spectacle, Eamonn a fait une fouille sur le fait que les patrons « se débarrassaient » d’eux lors d’une discussion sur les arbres à prix réduit, avant que les deux ne deviennent émus en se disant au revoir.

Ruth a rapidement abattu le commentaire et poursuivi l’émission, tandis qu’Eamonn se rendait sur Instagram pour marquer leur dernier jour avec un message émotionnel, dans lequel il écrivait: « Merci pour les souvenirs, j’espère que nous en avons fait pour vous aussi. »

Dans le nouveau: il a été révélé le 30 novembre que les présentateurs avaient été supprimés de leur créneau hebdomadaire pour être remplacés par Alison et Dermot (photo d’août)

Il a également tweeté: « Au revoir à vous tous un vendredi, les gens … J’espère vous revoir en février prochain pour un semestre ce matin. Merci de nous recevoir et passez un joyeux Noël en toute sécurité.

Lors de leur signature, Eamonn a déclaré: « Vous ne nous regarderez plus un vendredi, Alison Hammond et Dermot O’Leary seront ici les vendredis ici à ….

« S’il vous plaît, nous vous demanderions d’être aussi gentils et charmants avec eux, amis à nous qu’eux, nous sommes très proches d’Alison et elle est avec nous depuis 15 ans …

«Nous apprécions tout l’amour que vous nous avez envoyé aujourd’hui, nous vous le renvoyons, passez un très joyeux Noël, ça a été très agréable de vous avoir et je pense que nous reverrons tout le monde.

Ruth a ajouté: « Nous reverrons tout le monde en février, vous ne vous êtes pas débarrassé de nous, nous sommes de retour pour le semestre. C’est donc une année difficile pour tout le monde et nous espérons vous avoir aidé un peu et merci, passez un joyeux Noël à vous en février ».