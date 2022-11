Alison Hammond révèle les secrets du camp I’m a Celebrity qui ne sont JAMAIS vus à la télévision

ALISON Hammond a partagé des secrets de son passage dans I’m A Celebrity qui n’étaient pas diffusés à la télévision à l’époque.

La star de This Morning a fait une entrée tardive dans la jungle en 2010, huit ans après avoir trouvé la gloire dans la Big Brother House.

Elle était la troisième célébrité à être éliminée dans la série qui a été remportée par Stacey Solomon et mettait en vedette l’ancien député Lib Dem Lembit Opik, le leader de Happy Mondays Shaun Ryder et le sprinteur olympique Linford Christie.

S’adressant à GKBarry sur le podcast Saving Grace, Alison a anéanti les espoirs de l’hôte que le camp serait un bon endroit pour bronzer.

Elle a dit : « Non, tu ne peux pas. Il y a des arbres partout et ils ont aussi cet auvent pour l’éclairage.

“On a l’impression d’être sur un plateau de tournage de camping mais on ne voit pas les caméras.”

Chaque année, des célébrités essaient d’introduire des objets interdits dans le camp, certaines avec plus de succès que d’autres.

Dans sa série, c’est Gillian McKeith qui a apporté de la contrebande, et elle s’en est tirée pendant un moment.

Alison a déclaré: «Nous avions Gillian McKeith. Elle a introduit en contrebande une charge de sel et d’assaisonnements, alors elle a rendu le riz si bon.

« Elle les a passés en contrebande dans son pantalon… Dans un sac. Tu sais quand tu es désespéré et que le riz fade est affreux, puis elle s’est fait prendre et ils nous l’ont enlevé et j’étais dévasté.

Gillian s’est évanouie de façon dramatique devant les hôtes Ant et Dec, et ses camarades de camp, lors d’un tristement célèbre défi de groupe.

De nombreux téléspectateurs l’ont accusée de faire semblant, mais à ce jour, elle insiste sur le fait qu’elle était vraiment malade.