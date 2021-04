Alison Hammond quitte Dermot O’Leary SCREAMING alors qu’elle lâche la bombe Line of Duty ce matin

ALISON Hammond a confirmé que le « H » en cuivre plié de Line of Duty sera révélé dans la finale de la série six.

L’animateur de télévision a annoncé que le personnage mystérieux serait un invité de ce matin lundi après la diffusion du dernier épisode ce week-end.

3 Alison a lâché la bombe ce matin

Alison, 46 ans, a déclaré aux téléspectateurs enthousiastes du talk-show ITV que « H » serait dans le studio après le dernier épisode du drame policier de la BBC dimanche.

« Suite à l’émission du dimanche soir de Line of Duty, nous allons avoir ‘H’ sur le canapé, » elle a signé l’émission, concluant: « Ce n’est pas ‘H’ de Steps. »

Le co-animateur Dermot O’Leary était incapable de contrôler son excitation, alors que sa mâchoire tombait et qu’il poussait un cri excité à la nouvelle.

Ce matin, les téléspectateurs se sont immédiatement rendus sur Twitter pour spéculer sur qui rejoindrait Holly Willoughby et Phillip Schofield sur le canapé.

3 Les fans pensent que H pourrait être Patricia Carmichael Crédit: PA

Un téléspectateur espérait que ce serait Anna Maxwell Martin, qui incarnerait DCS Patricia Carmichael dans le drame, tandis que d’autres espéraient l’acteur de Ted Hasting, Adrian Dunbar.

D’autres ont déclaré qu’ils pensaient que « H » serait dévoilé en tant que James Nesbitt, qui joue Marcus Thurwell, qui n’est apparu que sur Line of Duty sur des photographies.

Cela vient comme Martin Compston a déclaré que l’épisode de dimanche pourrait être le dernier de tous les temps – mais a promis aux fans une « fin parfaite ».

L’acteur de 36 ans, qui incarne DI Steve Arnott, a déclaré que la distribution n’avait pas été informée que le drame reviendrait après la révélation de « H ».

3 Martin Compston a déclaré que la finale pourrait être le dernier épisode de l’histoire Crédit: BBC

Cela est venu après que le créateur de l’émission, Jed Mercurio, ait averti: « Nous sommes dans une situation où il n’est pas tout à fait clair qu’il y aura une septième série. »

Martin a dit au podcast Sanctuaire du devoir: « Ce sont des éléments différents cette année, parce que nous devons regarder les choses en termes de, est-ce que les gens veulent que nous revenions? Vous ne voulez pas en faire trop.

«Dix ans après, vous commencez à penser à l’héritage, et si ça se passe aussi bien, cela pourrait être la fin parfaite.

«Mais ensuite, nous pourrions passer encore quelques mois et … ce que je dirai, c’est que nous n’en ferons pas un juste pour le plaisir de le faire.

« Nous ne savons pas [if there will be another series]. Cela n’a rien de nouveau. Jed ne le fera que s’il y a une histoire à raconter. «

This Morning est diffusé en semaine à 10h sur ITV et la finale de Line of Duty est le dimanche à 21h sur BBC One.