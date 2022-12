Alison Hammond montre une perte de poids incroyable dans une tenue dorée vibrante sur I Can See Your Voice

ALISON Hammond avait l’air incroyable alors qu’elle scintillait dans une tenue dorée vibrante sur le tournage de I Can See Your Voice.

La femme de 47 ans était définitivement dans l’esprit festif dans une mini-robe à paillettes qu’elle a associée à un kimono coordonné.

Le présentateur a été époustouflant dans une série d'étincelles ces derniers temps

L’animatrice de This Morning, Alison, a montré sa perte de poids continue tout en posant dans les coulisses de l’émission BBC1.

Elle a eu l’air sensationnelle dans une série de tenues scintillantes ce mois-ci, et la semaine dernière, elle a accueilli This Morning d’ITV dans un haut rouge brillant et une veste à sequins noirs.

En juillet, Alison a révélé qu’elle avait coupé le sucre pour l’aider à perdre du poids.

Elle pesait 20 pierres au maximum et a commencé à perdre du poids après le décès tragique de sa mère bien-aimée en 2020.

“Parfois, je me regarde et je me dis : ‘Wow, je suis une grande fille’. Mais j’aime prendre un peu de place.

“Je prends un peu plus d’espace dans le monde et je ne pense pas faire de mal à qui que ce soit.”

Elle a ajouté sur le podcast de Lorraine Kelly : « Nous finirons tous par mourir. Je mourrai peut-être un peu plus tôt, mais je vais vivre pleinement ma vie.

« Et si je meurs plus tôt, je vais avoir une vie fantastique. Je vais avoir une vie merveilleuse. J’ai 47 ans maintenant, je ne sais pas combien de temps je vais continuer.

Alison est devenue célèbre lorsqu’elle a participé à la troisième série de l’émission de téléréalité alors diffusée sur Channel 4 Big Brother en 2002.

Elle a ensuite décroché un emploi de journaliste sur This Morning en 2003.