Alison Hammond laisse les téléspectateurs hystériques avec une question à l’héritière de 5,5 milliards de dollars

ALISON Hammond a certainement diverti les téléspectateurs de sa nouvelle émission car elle les a fait rire à une question particulière.

La présentatrice de télévision avait pour mission de voir comment l’autre moitié vit dans sa toute nouvelle série qui l’a emmenée dans la pittoresque French Riveria.

TVI

Alison a interrogé le milliardaire[/caption] TVI

Elle a avoué ne pas connaître B&M[/caption]

Dans l’émission In At The Rich End, Alison explorait la vie glamour des milliardaires et découvrait comment ils choisissaient de vivre leur vie.

Dans le cadre de son voyage, la star de This Morning a rencontré pour le déjeuner la productrice de films milliardaire Lady Monika Barcardi.

En plus de son travail dans l’industrie cinématographique, elle est également l’héritière de la fortune des boissons Barcardi, ce qui lui vaut 5,5 milliards de dollars.

Lady Monika est l’une des 200 milliardaires de Monaco et mène une vie de luxe, mais malgré cela, Alison a tenu à poser les questions vraiment importantes.

Alison a commencé par demander à la star : “Monika, si je disais demain, quand tu te réveilleras, toute ta richesse va disparaître, comment penses-tu que tu t’en sortirais, ça irait ?”

Monika a humblement répondu : « Le truc, c’est qu’en un clin d’œil, tout peut changer. Alors, ayons juste des moments heureux.

Sans plus tarder, Alison était sur sa prochaine question: “Avez-vous déjà été dans un genre, un B&M ou un Poundland?”

Dans un moment qui n’a choqué personne, Monika a confirmé qu’elle n’avait jamais entendu parler d’un tel endroit et, en tant que tel, Alison a fait de son mieux pour expliquer les produits de base britanniques.

Alison a fait remarquer : “C’est comme un magasin vraiment pas cher, où vous pouvez obtenir des vases comme celui-ci, des bougies…”

Alors que Monika n’était pas allée dans les magasins susmentionnés, elle a admis avoir fait des achats à bas prix et a confirmé qu’elle profite d’un magasin discount, en disant: “J’y vais même maintenant.”

Les fans étaient hystériques à la question et se sont rendus sur Twitter en masse pour partager leurs réflexions.

L’un d’eux a écrit: “C’est pourquoi j’aime @AlisonHammond demander à une femme d’une valeur de 5,5 milliards de livres sterling si elle est déjà allée à B&M ou à Poundland.”

Un autre a ajouté: “Regarder @AlisonHammond demander à Lady Monika Barcadi (d’une valeur de 5,5 milliards de livres sterling) si elle a déjà été dans un incroyable @bmstores. La pauvre Lady Bacardi ne l’avait pas fait. Elle n’a pas vécu.

Tandis qu’un troisième réfléchissait: “@AlisonHammond doit être la personne la plus drôle de la télévision.”

Au cours de l’émission, Alison a également outrageusement flirté avec un pilote de course multimillionnaire.