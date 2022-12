Alison Hammond laisse les fans hystériques alors qu’elle flirte outrageusement avec un pilote de course multimillionnaire à Monaco

ALISON Hammond flirte avec le pilote de course multimillionnaire David Coulthard à Monaco.

La présentatrice de This Morning, 47 ans, a rencontré la star de F1 à la retraite lors du tournage de son émission télévisée unique sur la Côte d’Azur.

Et alors que le programme se déroulait vendredi soir, les fans ne pouvaient s’empêcher de rire en la regardant adorer David.

Alison a été vue assise aux côtés du sportif britannique dans une Mercedes décapotable vintage alors qu’elle conduisait sur son terrain de jeu.

« Tu me suis sur Instagram ? » lui a-t-elle demandé, pendant Alison Hammond In at the Rich End: The Riviera.

Souriant, David – qui était lié à un mannequin suédois de 23 ans son cadet plus tôt cette année – a répondu : « Je ne le suis pas encore.

“Je ne veux pas apparaître comme un harceleur, mais ça te dérange si je le fais ?”

Lui lançant un œil effronté, Alison a demandé: “Allez-vous vous glisser dans mes DM?”

David – qui vaut 60 millions de livres sterling – a alors rigolé avant de bégayer : « Je pourrais… comment… tu ne partagerais pas les photos que j’envoie, n’est-ce pas ?

Riant hystériquement, la star de Brummie a répondu: “Non!”

Les téléspectateurs de l’émission ITV1 ont beaucoup apprécié l’échange coquin entre Alison et David, 51 ans.

L’un d’eux a tweeté : “Elle va manger David Coulthard vivant lol !”

Un autre a écrit : « @AlisonHammond draguer David Coulthard est hilarant. Vas-y bébé !! J’adore le spectacle.

Et un troisième a ajouté: “Personnellement, je regarderais tout un spectacle d’Alison Hammond et David Coulthard flirtant à travers le monde.”

Alison s’était envolée pour la Côte d’Azur dans le but de découvrir ce qui motive les super riches.

Elle a été vue en train de chercher des biens immobiliers très chers, ainsi que des super yachts valant des millions.

Alison a également rencontré l’héritière de Bacardi, Lady Monika Bacardi, qui vaut 4,4 milliards de livres sterling.

Alors qu’ils déjeunaient ensemble, Alison a demandé: “Avez-vous déjà été dans un B&M ou un Poundland?”

Sans surprise, Lady Monika a avoué ne pas savoir ce qu’est le magasin économique B&M.

Alison a expliqué: “C’est comme un magasin vraiment pas cher où vous pouvez obtenir des vases comme celui-ci, des bougies…”

Lady Monika a répondu: “Non, mais je l’ai été. Peut-être pas le même nom, mais dans certains magasins bon marché. J’y vais même maintenant.