Alison Hammond impressionne les fans avec une perte de poids incroyable alors qu’elle pose à côté du yacht d’un millionnaire

ALISON Hammond a séduit les fans avec sa perte de poids alors qu’elle posait à côté du yacht d’un millionnaire.

La présentatrice de ce matin, Alison, 47 ans, a montré un physique plus mince en un clin d’œil.

Rex

Instagram

Alison a montré sa silhouette plus mince dans son dernier message sur les réseaux sociaux[/caption]

Elle portait un chemisier à imprimé vache accompagné d’un pantalon assorti.

La star a complété le look avec un sac à ses initiales et des sandales noires.

Les fans n’ont pas tardé à complimenter Alison, l’un d’eux disant: “Tu as toujours l’air d’un million de dollars.”

Un autre a dit: “Alison, tu es incroyable.”

“Tu as l’air belle! J’ai besoin de savoir d’où viennent TOUTES ces tenues », a déclaré un troisième.

Elle était sur la Côte d’Azur en train de filmer son émission spéciale télévisée diffusée vendredi.

Cela a vu Alison découvrir ce qui fait vibrer la super riche alors qu’elle goûte à l’opulence époustouflante.

Le documentaire a vu la mère d’un enfant entourée de personnes fortunées qui n’ont pas peur de dépenser de l’argent.

En juillet, Alison a révélé qu’elle avait coupé le sucre pour l’aider à perdre du poids.

Elle pesait 20 pierres au maximum et a commencé à perdre du poids après le décès tragique de sa mère bien-aimée en 2020.

“Parfois, je me regarde et je me dis : ‘Wow, je suis une grande fille’. Mais j’aime prendre un peu de place.

“Je prends un peu plus d’espace dans le monde et je ne pense pas faire de mal à qui que ce soit.”

Elle a ajouté sur le podcast de Lorraine Kelly : « Nous finirons tous par mourir. Je mourrai peut-être un peu plus tôt, mais je vais vivre pleinement ma vie.

« Et si je meurs plus tôt, je vais avoir une vie fantastique. Je vais avoir une vie merveilleuse. J’ai 47 ans maintenant, je ne sais pas combien de temps je vais continuer.

Rex

Rex