Alison Hammond a été arrêtée en train de s’approvisionner mardi, quelques jours après qu’elle et Dermot O’Leary aient fait leurs débuts en tant qu’équipe de présentation de This Morning.

Alison, qui était déjà connue sur This Morning pour ses éclats de rire extrêmes lors d’interviews de A-list, a décroché le créneau du vendredi dans l’émission aux côtés de Dermot de X Factor.

Ils ont remplacé Eamonn Holmes et Ruth Langsford, qui ont précédemment tenu le spectacle du vendredi pendant 14 ans.

Alison portait consciencieusement son masque dans la boutique, avant de le retirer à l’air libre pour décharger ses sacs dans le coffre de sa voiture.

Elle a opté pour un chemisier noir et blanc, un chouchou rouge dans ses cheveux et une écharpe assortie pour chasser le froid de janvier.







(Image: SplashNews.com)



Alors que la première émission d’Alison et Dermot s’est avérée populaire auprès des téléspectateurs, ce n’était pas sans un moment gênant.

En discutant avec Graham Norton lors d’un appel vidéo, Alison a demandé comment son chien – qu’elle avait vu dans le passé – allait.

« Non – mort, » répondit Graham, avant qu’Alison ne présente ses excuses.

« Je suis juste horrible avec toi, c’est bien! » Graham rit.







(Image: SplashNews.com)







(Image: SplashNews.com)



Et prenant à sa nouvelle émission Virgin Radio, Graham a purifié l’air et a défendu Alison.

L’animateur de l’émission de chat a déclaré: « Maintenant, je voulais dire ça hier, big up Alison Hammond. Elle a eu tellement de critiques pour apparemment, vous savez, être insensible ou me déranger.

«Parce que j’ai fait This Morning et elle a dit: ‘Oh, comment va ton chien?’ et j’ai dit: «Oh, c’est mort».

«Et je l’ai fait de manière délibérée pour être maladroit. Et ça allait être drôle. C’était drôle.

«Et je pense qu’elle a trouvé ça drôle et Dermot a trouvé ça drôle. J’ai trouvé ça drôle.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



«Alors j’adore Alison Hammond et s’il y avait une gêne, c’était de ma faute.

« J’en ai fait une mauvaise chose. C’est l’autre chose, j’ai l’impression que les gens pensent alors que je suis un peu sans cœur.

« J’étais privé quand le chien est parti, mais maintenant je peux l’utiliser pour la comédie. »

* Ce matin est diffusé en semaine à 10h sur ITV.