Alison Hammond fait des sauts d’étoiles sur This Morning avec Joe Wicks – comme les fans disent tous la même chose

Alison Hammond et Dermot O’Leary de THIS Morning ont fait rire les fans aujourd’hui lorsqu’ils se sont joints à un entraînement en direct, mais n’étaient absolument pas préparés.

Alison, 47 ans, a été forcée de tenir ses seins tout en sautant dans les airs avec le gourou du fitness Joe Wicks.

La star de la télévision a laissé les fans féminines dire la même chose alors qu’elle se rendait au studio avec la légende de Body Coach.

L’un d’eux s’est rendu sur Twitter et a écrit : “Alison réalisant soudainement qu’elle n’avait pas son soutien-gorge de sport… ”

Un deuxième a écrit: “Alison tenant ses seins est relatable ”

Un troisième a jailli sur Twitter: “Alison Hammond a l’air sacrément irréel, tu vas fille ”

Joe était à l’émission de jour pour encourager les fans à assister à ses cours d’éducation physique en direct après qu’il soit devenu un sauveur de verrouillage et s’est mérité un MBE, partageant ses cours en ligne.

Il a déclaré: «Il s’agit vraiment de dire bonjour et merci et moi de pouvoir nous connecter.

“Nous pouvons voir dans ce clip que c’est la chose que j’aime le plus, rassembler les gens. Surtout fitness en plein air.

“Essentiellement, c’est une grande séance d’entraînement familiale, environ 1000 personnes se présentent.





«Nous avons des jeux et des événements et de la nourriture et des boissons pendant les pauses. Je me tiens là et donne à chaque personne une rencontre et un accueil.

Les billets coûtent 5 £ pour un enfant et 8 £ pour un adulte, tous les bénéfices étant reversés à Children In Need.

L’événement se déroule à Somerset, Cardiff, Oxford, Norfolk, Leeds, Lauder et Perth.