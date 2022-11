Alison Hammond et Josie Gibson ont l’air plus minces que jamais dans un cliché très glam

ALISON Hammond et Josie Gibson ont été aperçues plus minces que jamais alors qu’elles se préparaient pour une soirée.

Les co-stars de This Morning ont pris une pose sensuelle pour l’appareil photo alors qu’elles prenaient des photos dans les coulisses de l’ITV Palooza plus tôt cette semaine.

INSTAGRAM

Les copains présentateurs étaient superbes dans leurs tenues entièrement noires[/caption] Getty

Le couple posait à la soirée ITV Palooza plus tôt cette semaine[/caption]

Alison, 47 ans, a montré sa taille fine dans un haut noir à col bénitier, qu’elle a associé à un pantalon étincelant et à des chaussures argentées brillantes.

La star de la télévision – qui présente l’émission de jour ITV vendredi – s’est maquillée avec un visage plein de maquillage, alors qu’elle lissait ses cheveux naturellement bouclés dans un style chic.

Alison, qui a travaillé dur cette année pour maigrir, était magnifique en plaçant un bras autour de sa co-star Josie, 37 ans.

La présentatrice portait une longue robe noire en dentelle pour l’événement, qu’elle a associée à des talons hauts noirs à lanières.

Josie a complété son look avec un visage plein de maquillage, alors qu’elle séparait ses cheveux blonds sur le côté et faisait la moue pour la caméra.

Partageant le cliché de la paire avec ses fans Instagram, Josie a écrit: “Avec ma fille Alison Hammond, regardez comme elle est sexy.”

Les fans se sont déchaînés sur la photo et ont inondé la section des commentaires pour jaillir sur les copains en tant que “belles dames à l’intérieur et à l’extérieur”.

“Des filles magnifiques”, a ajouté un autre, tandis qu’un troisième a déclaré à propos du cliché: “Deux belles femmes absolument magnifiques.”





Alison a travaillé dur pour perdre du poids cette année – et en juillet, elle a révélé qu’elle avait supprimé le sucre dans le cadre d’un nouveau régime.

Elle pesait 20 pierres au maximum et a commencé à perdre du poids après la mort de sa mère bien-aimée en 2020.

“Parfois, je me regarde et je me dis : ‘Wow, je suis une grande fille’. Mais j’aime prendre un peu de place », a déclaré Alison sur le podcast de Lorraine Kelly.

“Je prends un peu plus d’espace dans le monde et je ne pense pas faire de mal à qui que ce soit.”

Elle a ajouté : « Nous allons tous mourir un jour. Je mourrai peut-être un peu plus tôt, mais je vais vivre pleinement ma vie.

« Et si je meurs plus tôt, je vais avoir une vie fantastique. Je vais avoir une vie merveilleuse. J’ai 47 ans maintenant, je ne sais pas combien de temps je vais continuer.

Cela vient après que Josie ait parlé d’aimer sa silhouette plus que jamais alors qu’elle renversait les haricots sur sa vie amoureuse.

La star de la télévision, qui est passée d’une taille 20 à une taille 14, dit qu’elle se sent plus sûre de son corps après avoir eu son fils Reggie il y a quatre ans.

S’adressant exclusivement à The Sun, Josie a déclaré: «J’essaie toujours de prendre soin de ma peau et d’utiliser un très bon soin de la peau. Je vis toujours la vie au maximum, j’aime profiter pleinement de tout dans la vie.

« J’aimerais qu’il y ait un nouveau régime, je n’arrête pas de me dire que je vais le faire, mais je ne m’y mets jamais.

“Je pense qu’après avoir eu Reggie, mon petit a quatre ans maintenant, j’étais instantanément plus confiant parce que votre corps a fait quelque chose de si spectaculaire, vous ne pouvez rien faire d’autre que l’aimer.

“Cela a fait un adorable petit garçon pour moi, et vous ne pouvez pas vous empêcher de l’aimer après parce que c’est tellement génial que mon corps a pu faire ça. Après avoir eu Reg, j’ai toujours eu plus confiance en mon corps, quelle que soit ma taille.

Getty

Josie a récemment parlé de se sentir plus confiante dans son corps[/caption]