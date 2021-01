NOUVEAU Ce matin, Alison Hammond et Dermot O’Leary ont battu leurs prédécesseurs Eamonn Holmes et Ruth Langsford dans la bataille des cotes.

Vendredi dernier, la première émission des présentateurs a attiré 1,41 million de téléspectateurs, soit 200000 de plus que le dernier épisode d’Eamonn et Ruth le 18 décembre.

Cependant, le duo mari et femme peut se rassurer d’avoir la plus grande part d’audience avec 23% – deux de plus que leurs remplaçants.

Ce fut un début réussi pour le nouveau jumelage, les téléspectateurs qualifiant Alison de «meilleure animatrice de tous les temps».

La pétillante âgée de 45 ans a chanté et ri tout au long de la matinée, aux côtés de l’hôte de X Factor, 47 ans.

Les patrons du spectacle ont laissé Eamonn, 61 ans, et Ruth, 60 ans, stupéfaits à la fin de l’année dernière lorsqu’ils ont révélé un bouleversement majeur dans la composition de la présentation.

Ruth se serait sentie aveugle par le mouvement qui l’a vue, elle et Eamonn, reléguées en vacances après 14 ans en tant qu’hôtes du vendredi.

Alison et Dermot ont impressionné lorsqu’ils ont été réunis pour accueillir l’été dernier.

ITV souhaitait plus de diversité dans sa programmation et estimait que le moment était venu de changer son émission phare de jour.

Une source nous a déjà dit: «Eamonn et Ruth sont incroyablement populaires auprès des téléspectateurs et aimées dans tous les domaines.

« Personne ne veut les voir partir. Les dirigeants des émissions ont des décisions très délicates. Eamonn craint d’être fondamentalement trop » pâle, vicié et masculin « et, à 60 ans, peut-être pas en phase avec la jeunesse que les diffuseurs recherchent. »