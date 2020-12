Alison Hammond est dans des réunions de devoir de diligence après avoir trollé raciste sur son remplacement Eamonn Holmes et Ruth Langsford sur This Morning.

La présentatrice de télévision, âgée de 45 ans, aurait du mal à faire face au « vitriol » qu’elle a reçu en ligne.

Cela a incité la chaîne à intervenir pour s’assurer qu’elle « reste positive » face aux abus racistes sur Internet.

Les réunions font suite à des critiques antérieures d’ITV sur ses soins, après des cas impliquant les spectacles Love Island et Jeremy Kyle.

Des commentaires vus par MailOnline ont été envoyés à Alison depuis qu’il a été annoncé qu’elle et Dermot O’Leary prendraient le relais du traditionnel créneau horaire d’Eamonn et Ruth.

Confirmé: Alison Hammond serait en réunion de devoir de diligence en raison de cruelles trolls sur les nouvelles qu’elle remplace Eamonn Holmes et Ruth Langsford sur This Morning (photo avec son nouveau co-animateur Dermot O’Leary)

Outre les abus racistes, il y a également eu des commentaires non fondés sur la question de savoir si elle respecte les mêmes normes que les présentateurs dont elle assume le rôle.

ITV est extrêmement prudent sur les questions de santé mentale à la suite d’une série de tragédies d’invités ou d’animateurs de certaines de ses émissions les plus populaires.

Les anciens candidats de Love Island Sophie Gradon et Mike Thalassitis et l’animatrice Caroline Flack sont tous morts de suicide.

L’ancien succès de la chaîne, The Jeremy Kyle Show, a également été retiré de l’antenne de manière permanente après qu’un invité de l’émission se soit suicidé.

Il est entendu que les réunions sur le devoir de diligence – comme celle qu’avait Alison – ne sont pas inhabituelles pour la liste des programmes du diffuseur. On ne sait pas si Dermot, Eamonn ou Ruth leur ont été offerts.

En juin 2019, la directrice générale d’ITV, Carolyn McCall, a signé une charte du devoir de diligence, décrivant son engagement.

Remplacé: les vétérans du spectacle Eamonn et Ruth – qui ont présenté This Morning pendant 14 ans – seront rétrogradés pour accueillir le favori d’ITV pendant les vacances

Pals: La nouvelle vient après qu’Alison ait révélé que les présentateurs de This Morning ne sont pas les meilleurs amis, au milieu des affirmations qu’elle est enfermée dans une querelle avec Ruth et Eamonn

Il a déclaré: «Nous voulons nous assurer que travailler chez ITV ou avec ITV est un environnement de travail heureux, sûr et productif et nous nous efforcerons de revoir et d’améliorer nos systèmes et processus.

Les initiés ont déclaré au Sun: « Alison est un cookie difficile, mais le vitriol de certains soi-disant fans de This Morning lui a été impossible à ignorer.

« À la suite des tragédies de Love Island et de Jeremy Kyle, ITV prend très au sérieux le devoir de diligence et s’est arrangé pour s’asseoir avec Alison pour voir comment elle allait. Alison a confié que si le concert du vendredi est un rêve devenu réalité, rester positif est une bataille.

« Elle a reçu des conseils sur la façon de rester forte mentalement et de se préparer à quoi s’attendre après la confirmation de l’annonce. Maintenant, Alison est déterminée à quitter le drame et à prouver à tout le monde pourquoi elle méritait ce poste.

MailOnline a contacté les représentants d’ITV et d’Alison pour obtenir leurs commentaires.

Lundi, le remplacement a été officiellement confirmé, avec une annonce révélant que les vétérans de l’émission Eamonn et Ruth, âgés de 60 ans, qui ont présenté This Morning pendant 14 ans, seront rétrogradés pour accueillir le favori d’ITV pendant les vacances.

Steve Dymond (photo) s’est suicidé après être apparu dans l’émission The Jeremy Kyle où il a échoué au « test du détecteur de mensonge »

Le coroner du Hampshire, Jason Pegg, a déclaré qu’il avait décidé de faire du présentateur (photo) une « personne intéressée » selon les règles du coroner dans le cas de Steve Dymond

Les nouveaux présentateurs commenceront leurs nouveaux emplois convoités le 8 janvier, rejoignant une programmation qui comprend également les hôtes principaux Phillip, 58 ans, et Holly, 39 ans.

Rompant son silence sur le bouleversement qui a suivi des semaines de spéculation, Alison, 45 ans, a déclaré dans un communiqué: « Je n’ai jamais rêvé que lorsque j’ai rejoint This Morning – initialement pendant quelques mois – que j’y serais toujours 19 ans plus tard.

« Je me soucie vraiment de l’émission et des téléspectateurs qui la regardent, c’est donc un immense privilège et un honneur d’accueillir une émission que j’adore tant. Je suis juste vraiment excité de faire encore plus de ce que j’aime aux côtés de la belle Dermot.

Partageant sa propre déclaration, le co-animateur Dermot, 47 ans, a déclaré: « Je suis profondément ravi et honoré de rejoindre l’équipe de This Morning l’année prochaine. Nous avons d’énormes chaussures à remplir et nous sommes bien conscients du privilège d’y entrer.

«Par dessus tout, nous voulons nous amuser et que vous puissiez commencer votre week-end avec le sourire, surtout compte tenu de l’année que nous avons tous vécue.

Dans une interview menée avant la révélation du remaniement, Alison a affirmé que seuls les hôtes principaux Holly et Phillip Schofield étaient des amis hors champ.

La personnalité de la télévision, qui a assisté au mariage de Ruth et Eamonn en 2010, a déclaré au Sun: « Nous ne sommes pas l’un sur l’autre, savez-vous ce que je veux dire?

«Phillip et Holly, ils partent en vacances ensemble. Ils s’aiment vraiment, à la manière d’un frère et d’une sœur.

« Mais littéralement, lorsque nous avons terminé, tout le monde veut rentrer chez lui dans sa famille et les voir. Nous l’avons juste bien, je pense. Mais non, ils vont tous faire leur propre truc.