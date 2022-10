Alison Hammond de This Morning révèle qu’elle est prête à épouser son petit ami secret alors qu’elle montre une perte de poids incroyable

ALISON Hammond avait l’air incroyable alors qu’elle présentait sa récente perte de poids lors d’une remise de prix fastueuse jeudi soir.

La femme de 47 ans était stupéfaite dans une robe noire ornée de bijoux en strass noir et or.

Anthony Sinclair/Getty Images

Anthony Sinclair/Getty Images

L’animatrice de This Morning Alison est sortie aux côtés de stars telles que Sinitta et Judi Love de Loose Women pour The Ethnicity Awards.

S’exprimant sur le tapis rouge, Alison – qui avait déjà parlé de son petit ami secret depuis près de deux ans – a annoncé qu’elle espérait se marier bientôt.

Elle a dit: “Il y a quelqu’un de spécial, et s’il veut poser la question, il peut s’en aller.”

Et, avouant qu’elle n’est toujours pas habituée à sa propre renommée, Alison a ajouté au MailOnline: «Cela dépend de ce que je considère comme l’avoir fait.

“Peut-être que je le vois comme étant marié, mais je ne suis pas encore marié, alors peut-être que je ne l’ai pas encore fait.”

Plus tôt cette année, le co-animateur de This Morning d’Alison, Dermot O’Leary, a laissé échapper en direct qu’elle était “prise”.

Parlant de son nouvel homme pour la première fois, Alison a révélé: “Pouvez-vous croire que Dermot m’a dévoilé à la télévision?

“Je suis un peu déçu pour être honnête avec vous car je ne peux plus flirter avec personne d’autre maintenant.





“C’est un homme adorable et tout ce que je peux dire, c’est que je l’ai caché pendant un an et demi.

« Un an et demi que je suis avec lui, et personne ne le savait ! Il m’aime en morceaux.

“Il me vénère absolument et me masse les pieds tous les jours. Que veux-tu de plus?!”

La star populaire née à Brummie – qui a trouvé la gloire sur Big Brother en 2002 – est extrêmement réservée en ce qui concerne sa vie amoureuse.

Son petit ami connu le plus récent était l’agent de sécurité Jamie Savage, qu’elle a rencontré via un site de rencontres.

Ils se sont fiancés en 2014 avant de mettre fin à la romance en 2017.

Avant cela, elle était mariée au chauffeur de taxi de Manchester Noureddine Boufaied, avec qui elle partage son fils Aiden, 17 ans.