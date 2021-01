ALISON Hammond a alimenté les spéculations selon lesquelles elle serait sur The Masked Singer après avoir laissé échapper un indice révélateur sur This Morning.

La star de 45 ans et co-animateur Dermot O’Leary ont été rejoints par chat vidéo par le présentateur de l’émission, Joel Dommett, aujourd’hui.

Le couple a interrogé la bande dessinée sur ce qu’il savait sur l’identité des célébrités, Joel insistant sur le fait qu’il était tout aussi ignorant que les juges et les téléspectateurs à la maison.

Alison a ensuite déclaré: «La sécurité de cette émission est absolument insensée.

« Alors, ne peux-tu vraiment pas savoir qui est dans la série? »

La remarque n’est pas passée inaperçue, un fan a rapidement tweeté: « Comment @AlisonHammond saurait-il que la sécurité est ‘insensée’ sur #TheMaskedSinger ??

« Hmmn…. »

Joel a poursuivi en expliquant que le mystère entourant les étoiles est si serré que les candidats ont une entrée séparée dans le studio.

Il a partagé: « C’est fou, le studio est complètement divisé. Donc nous arrivons tous à des entrées différentes, la moitié du studio est pour les candidats et l’autre pour les juges et moi.

« Nous sommes complètement séparés et chaque fois qu’ils sortent de leur loge, ils portent soit leur costume, soit un casque de moto complet et un sweat à capuche qui dit: » Ne me parlez pas « . »

Pris sur #maskedsinger quelques heures de retard et les pls m’écoutent maintenant: Arlequin: Alison Hammond (??)

Blob: Romesh Ranganathan

Viking: un joueur de cricket …?

Horloge grand-père: David James 100%

Bushbaby: Matt Lucas Mais en fait aucune idée. Aucune idée du tout. – Lucy Mapstone (@LucyMaps) 2 janvier 2021

Ben Shephard alimente les rumeurs selon lesquelles il est le blaireau sur The Masked Singer alors qu’il évite maladroitement de répondre aux questions de Lorraine

Les téléspectateurs de Masked Singer ont émis l’hypothèse qu’Alison pourrait être Harlequin dans l’émission de chant bizarre ITV plus tôt ce mois-ci, affluant sur Twitter pour partager leur hypothèse.

Cependant, ce ne serait pas la première fois qu’Alison taquine qu’elle est dans l’émission alors qu’elle ne l’est pas – l’année dernière, laissant certains téléspectateurs convaincus qu’elle était Duck.

La star a offert un emoji clin d’oeil effronté alors qu’elle retweetait une théorie selon laquelle elle était le personnage à l’époque, mais il a été révélé plus tard qu’il s’agissait de la chanteuse Skin.

Jusqu’à présent cette série, Martine McCutcheon, Mel B et Sophie Ellis Bextor ont été démasquées sur la série.