Alison Hammond de ce matin fait face à un contrecoup après avoir admis qu’elle n’avait pas remarqué 10 000 £ manquant sur son compte bancaire

L’animatrice de THIS Morning, Alison Hammond, a fait face à des réactions négatives pour avoir admis qu’elle n’avait pas remarqué 10 000 £ manquants sur son compte bancaire.

La femme de 47 ans a déclaré aux téléspectateurs qu’elle avait été facturée par erreur 10 000 £ pour un service de voiture de 1 000 £.

Un mois plus tard, Alison n’avait toujours aucune idée qu’il lui manquait 9 000 £ de ses économies.

Il a fallu un appel téléphonique de l’atelier de réparation pour expliquer l’erreur.

Alison a déclaré : « J’ai fait entretenir ma voiture. J’ai payé le service et je n’ai pas remarqué jusqu’à ce qu’ils m’appellent qu’ils m’avaient facturé 10 000 £. Je n’avais pas vérifié mon solde.

“Ils l’ont remarqué un mois plus tard et m’ont appelé pour me dire qu’ils avaient l’intention de facturer 1 000 £, mais qu’ils avaient facturé 10 000 £ à la place.

« Je n’ai même pas remarqué.

“C’était bien qu’ils me l’aient dit.”

Elle a raconté l’histoire après que Gyles ait révélé qu’il était sorti dîner avec Joanna Lumley lorsqu’elle a accidentellement payé un pourboire de 1 000 £ à un restaurant.

Un téléspectateur a déclaré: «Les histoires d’alison ne remarquant pas un trop-payé de neuf mille dollars et de gyles et lumley laissant un pourboire de mille livres dans un restaurant sont exactement la raison pour laquelle ce programme doit être abandonné, les gens ne peuvent pas se permettre de mettre leurs bouilloires et nous sommes forcés nourris cela merde tous les jours.





Un autre a ajouté : « Donc Alison n’a même pas remarqué être facturé 10k et des blagues à ce sujet ??? En disant que vous venez de perdre mon soutien. Inutile d’y mettre le nez. Ce n’est pas nécessaire.”

Quelqu’un a ajouté : « À quel point es-tu riche, Alison, pour ne pas avoir remarqué qu’il manquait 10 000 £ sur ton compte ?

L’un d’eux a déclaré: “Un aperçu de la vie d’Alison qu’elle n’a pas remarqué que 10 000 £ manquaient à sa banque..”

Un fan a écrit: “Comment ne sauriez-vous pas que 10 000 sont sortis de votre compte incroyable, Alison s’est laissé tomber directement là-dedans !!”

Quelqu’un d’autre a commenté: “Je pense qu’Alison va regretter d’avoir dit ça !!”

«Alison a-t-elle perdu l’intrigue avec le public. Vraiment !! », a demandé quelqu’un d’autre.

Alison a conquis le cœur de la nation avec son style d’interview informel et terre-à-terre et sa personnalité pétillante sur This Morning, ce qui a conduit à une vaste gamme d’offres télévisées et d’opportunités de présentation.

Elle a fait beaucoup de choses grâce à ses apparitions dans de nombreuses émissions de téléréalité et This Morning, ainsi qu’en prêtant son visage à des marques telles que Crown Bingo et DFS Furnishings.

À partir de 2022, on estime que la star de la télévision vaut entre 1 et 4 millions de livres sterling.

Cette semaine, elle a célébré ses 20 ans sur This Morning.