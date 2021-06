Alison Hammond de ce matin admet qu’elle est au fond de la bataille contre l’obésité et veut de l’aide pour «s’en sortir»

ALISON Hammond a admis se sentir au « fond du gouffre » dans sa crise d’obésité – et a demandé de l’aide pour s’en sortir.

À son plus lourd, la présentatrice de This Morning pesait plus de 20e et a promis de réviser son alimentation en 2019 pour déplacer les kilos.

Mais deux ans plus tard et 5 pieds 9 pouces, Alison a révélé sa lutte continue pour perdre du poids.

Elle interviewait aujourd’hui l’actrice Davinia Taylor sur This Morning qui a écrit un livre intitulé « Ce n’est pas un régime » après avoir perdu trois pierres.

Alison lui a dit: «Il y aura des gens qui regarderont maintenant, moi y compris. Je suis littéralement dedans.

« Vous avez l’impression d’être au fond du gouffre et vous devez vous en sortir. Par où commencez-vous ? »

Davinia a expliqué qu’il s’agissait de « compter les produits chimiques – pas les calories ».

«Je mange sur la dépression. Quand je suis contrarié ou stressé, je cherche des glucides.

«Après la mort de ma mère, je le faisais constamment. J’ai abandonné l’alcool il y a 13 ans, donc je savais que je ne pouvais pas me tourner vers ça, alors je me suis plutôt tourné vers les glucides et le sucre. Je ne pouvais pas m’arrêter.

« Ce que je n’avais pas réalisé, c’est que quelques ingrédients là-dedans me déprimaient davantage.

Rex

«Celui que j’ai découvert – plus que le sucre – est l’huile végétale et l’huile de graines, ce qui en fait vous rend simplement déprimé. Ce n’est pas censé être dans notre alimentation, mais c’est partout.

« Quand j’ai supprimé cela, tout d’un coup, mon corps a commencé à mieux fonctionner et j’ai pu métaboliser la nourriture que je stockais, m’en débarrasser et améliorer mon humeur, puis commencer à faire de l’exercice. »





En 2016, Alison a dit Bella magazine : « Mon pauvre corps pourrait ne pas être capable de faire face plus longtemps, alors je dois l’aider en perdant du poids.

« J’adorerais peser 12 pierres. C’est le poids idéal pour ma taille – je mesure 5 pieds 9 pouces – mais si j’atteignais 15 pierres et environ une taille 14 à 16, je serais aux anges.