Alison Hammond animera un énorme nouveau spectacle de danse de la BBC

Alison Hammond de CE matin a décroché un gros travail d’hébergement à la télé.

Le bras de fer entre ITV et la BBC à propos d’Alison Hammond se poursuit, car je peux révéler que l’hôte de This Morning vient de décrocher un énorme concert d’hébergement de Beeb.

Rex

Instagram

Alison a récemment été stupéfaite en maillot de bain sur Instagram[/caption]

Elle présentera le nouveau format de danse Clear The Dancefloor, qui voit des danseurs amateurs loufoques s’affronter.

L’ex-star de Big Brother de Brummie, ci-dessous, n’est pas étrangère au tango elle-même, après être apparue sur Strictly Come Dancing en 2014 avec son partenaire professionnel Aljaz Skorjanec.

Elle a également été un succès en tant que juge dans la série animée de chants BBC1 I Can See Your Voice, animée par Paddy McGuinness.

Un initié m’a dit : « La BBC pense que c’est un vrai coup d’éclat d’avoir récupéré Alison pour leur nouvelle émission brillante.

«Elle est très demandée en ce moment et est généralement considérée comme un talent ITV.

“Alison a beaucoup d’énergie et les téléspectateurs à la maison l’adorent.

« Elle est rafraîchissante et amusante et n’a pas peur de rire d’elle-même. L’excitation autour de la nouvelle série est vraiment en train de monter.

La star est récemment apparue dans le Big Show de Michael McIntyre, où Alison a accepté de jouer Send to All, où Michael envoie un SMS embarrassant à tous les contacts du téléphone des célébrités.

En cherchant dans son téléphone, Michael a trouvé quelques noms de contact douteux, qu’il a bien sûr exposés en plaisantant : “Vous avez fait ce que je fais, c’est-à-dire que vous avez des détails sur qui sont les gens, comme” Jodie plus propre”.

“Et vous avez aussi ‘Emma laser vagin’.”

Alison éclata de rire en insistant : “Je n’ai aucune idée de qui c’est…”

Elle a ensuite admis timidement: “Eh bien… elle pourrait faire comme… le laser… l’enlèvement.”

Éclaboussure

La star des National Television Awards 2022[/caption]