Alison Hammond admet que les présentateurs de This Morning ne sont pas tous amis au milieu de grands bouleversements

Alison Hammond a admis que tous les présentateurs de This Morning ne sont pas amis une fois les caméras éteintes.

La présentatrice télé, âgée de 45 ans, a été la vedette de la ville après avoir été annoncée pour reprendre la place de vendredi d’Eamonn Holmes et Ruth Langsford sur l’émission ITV.

Et on rapporte que les tensions sont vives depuis que la nouvelle a éclaté, en particulier entre elle et Ruth.

Bien que Ruth nie qu’il existe une quelconque tension, Alison a maintenant admis que tous ceux qui travaillent pour la série ne sont pas en fait des amis.

S'adressant au Sun, Alison a déclaré: "Nous ne sommes pas l'un sur l'autre, savez-vous ce que je veux dire?"







Alison a admis que bien que beaucoup ne soient pas amis derrière les caméras, des copains comme Holly Willoughby et Phillip Schofield sont extrêmement proches.

“Phillip et Holly, ils partent en vacances ensemble. Ils s’aiment vraiment, à la manière d’un frère et d’une sœur”, a déclaré Alison.

«Mais quand nous aurons fini, tout le monde veut rentrer chez lui, retrouver sa famille et les voir.

"Nous l'avons bien fait je pense. Mais non, ils vont tous faire leur propre truc."







Eamonn et Ruth auraient été dévastés lorsqu’ils ont appris qu’ils étaient remplacés par Alison et Dermot O’Leary, 47 ans.

Ruth a depuis nié qu’il y ait eu du mauvais sang entre eux, après un coup d’œil qu’elle a fait à des personnes qui commencent leur carrière à la télé-réalité, alors qu’Alison a commencé la sienne sur Big Brother.

Un porte-parole de Ruth a confirmé que le présentateur avait fait ces commentaires des semaines avant l'annonce de la nouvelle d'Alison et a nié qu'ils concernaient Alison.









Mais la publication Instagram d’Alison faisait peut-être référence aux réactions négatives qu’elle a reçues de la part des fans en colère de Ruth et Eamonn.

Elle a posté un dessin d’une fille soulevée par un dauphin, avec un texte à côté de la lecture: “Les gens forts ne rabaissent pas les autres. Ils les soulèvent.”

Les rumeurs de tension entre Alison et Ruth ont été exacerbées lorsque Ruth présentait Loose Women, et coupées au studio This Morning où Alison présentait aux côtés de Phillip Schofield.

