On dit qu’Alison Hammond a initialement refusé le poste d’hébergement de This Morning par crainte qu’il ne soit considéré comme un «tokenisme».

Le présentateur de 45 ans, qui contribue régulièrement à l’émission ITV depuis des années, fera bientôt équipe avec Dermot O’Leary pour animer le créneau du vendredi chaque semaine, en remplacement d’Eamonn Holmes et Ruth Langsford.

Le duo mari et femme est dans la machine à sous depuis 15 ans, intervenant le vendredi lorsque les hôtes principaux Phillip Schofield et Holly Willoughby sont partis, mais ils l’ont hébergé pour la dernière fois avant Noël, bien qu’ils reviennent toujours à couvert. Les vacances de Holly et Phil.

Les amis d’Alison, qui succède à Dermot à partir du 8 janvier, disent qu’elle s’est d’abord sentie « mal à l’aise » quand on lui a proposé le concert, car cela est arrivé deux mois seulement après que le rédacteur en chef de l’émission, Martin Frizell, se soit engagé à nommer un présentateur noir.









Les copains disent qu’elle était heureuse de rester dans son rôle de journaliste de divertissement, mais que Martin l’a convaincue d’accepter le plus gros travail.

Une source a déclaré au Mail On Sunday: « Alison est présente dans This Morning depuis plus d’une décennie et ne s’était jamais vu offrir ce poste auparavant.

«Ensuite, Martin fait une grande annonce qu’il veut une présentatrice noire et qu’elle est recherchée pour le rôle.







(Image: Ken McKay / ITV / REX / Shutterstock)



« ITV a décidé l’année dernière qu’ils voulaient de la diversité dans leurs programmes, puis ils ont décidé d’offrir le poste de présentation à Alison. Si vous recherchez la définition du dictionnaire de ce que signifie le tokenisme, alors c’est ça. »

Ils ont ajouté qu’Alison était heureuse dans son rôle, interviewant de grandes stars comme George Clooney, disant qu’elle était « incroyable » et que c’était « assez » pour elle.

On dit qu’Alison, qui est devenue célèbre sur Big Brother, se sentait déchirée à l’idée de remplacer Ruth, mais que ses amis l’ont encouragée à y aller.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Mais après l’annonce de la nouvelle, Alison a été victime de vils abus raciaux sur les réseaux sociaux.

Un porte-parole d’Alison et d’ITV a déclaré au Mirror: « Il est totalement faux de suggérer que la position d’Alison sur This Morning est le résultat de tout autre chose que du talent et de la popularité auprès des téléspectateurs. »