Alison Hammond a l’air plus mince que jamais dans une tenue rouge alors qu’elle pose pour un nouveau cliché

ALISON Hammond a montré sa perte de poids sensationnelle dans une tenue rouge glamour.

L’animatrice de This Morning avait l’air plus mince que jamais dans une tenue rouge alors qu’elle posait pour un nouveau cliché.

Alison a séduit dans sa tenue rouge

La présentatrice de télévision avait l'air si glamour alors qu'elle montrait son étonnante perte de poids

Alison avait l’air incroyable alors qu’elle montrait sa silhouette soignée dans un nouveau tournage.

La mère d’un enfant l’a secouée du pull à épaules.

Elle l’a associé à un pantalon rouge racé.

L’ancienne star de Big Brother couvait avec un maquillage glamour complet avec des cils épais et un brillant à lèvres nude.

Pendant ce temps, Alison a décroché un gros travail d’hébergement à la télé.

Elle présentera le nouveau format de danse Clear The Dancefloor, qui voit des danseurs amateurs loufoques s’affronter.

La Brummie n’est pas étrangère au tango elle-même, après être apparue sur Strictly Come Dancing en 2014 avec son partenaire professionnel Aljaz Skorjanec.

Elle a également été un succès en tant que juge dans la série animée de chants BBC1 I Can See Your Voice, animée par Paddy McGuinness.

Un initié m’a dit : « La BBC pense que c’est un vrai coup d’éclat d’avoir récupéré Alison pour leur nouvelle émission brillante.

«Elle est très demandée en ce moment et est généralement considérée comme un talent ITV.

“Alison a beaucoup d’énergie et les téléspectateurs à la maison l’adorent.

« Elle est rafraîchissante et amusante et n’a pas peur de rire d’elle-même. L’excitation autour de la nouvelle série est vraiment en train de monter.

Alison a fait un impressionnant voyage de perte de poids