Alison Hammond a l’air plus mince que jamais dans une tenue à paillettes noires à Palooza d’ITV

ALISON Hammond a ébloui de paillettes lors de l’ITV Palooza d’hier soir alors qu’elle montrait sa silhouette rétrécie.

La star de This Morning, 47 ans, s’est pavanée sur le tapis bleu marine et a pris des poses pour les caméras avec un grand sourire sur son visage.

Rex

Rex

Ses cheveux lisses jusqu’aux épaules reposaient sur sa veste scintillante assortie à son pantalon scintillant.

Elle a rejoint les grands et les bons de la liste des talents d’ITV pour sa célébration annuelle au Royal Festival Hall de Londres.

La semaine dernière, Alison a ravi les fans avec une apparition dans Strictly Come Dancing – huit ans après avoir participé à l’émission.

Alison, portant la même robe dans laquelle elle a dansé en tant que candidate en 2014, a été réunie avec l’animatrice Claudia Winkleman pour lire les termes et conditions au début du spectacle.

EN SAVOIR PLUS SUR ALISON HAMMOND peser pour aller! Alison Hammond admet que la robe Strictly était trop grande après une énorme perte de poids ‘Trésor national’ Les fans stricts appellent Alison Hammond à se joindre en tant que nouvel hôte

Elle a dit : « Salut Claudia, chérie, comment vas-tu ? Aimez-vous ma robe? C’est le millésime 2014 Strictement.

Même le juge Craig Revel Horwood a même été impressionné – donnant à Alison un dix pour son apparition.

Un téléspectateur s’est exclamé: “Alison, tu as l’air si bien sur #Strictly ce soir!”

Un autre a déclaré: «Alison Hammond a volé la vedette en lisant les termes et conditions. Donnez un 10 à la fille.





Quelqu’un d’autre a ajouté: “Awww Alison Hammond est définitivement la meilleure présentatrice de T&C jusqu’à présent, elle est si bonne.”

Alison est devenue célèbre lorsqu’elle a participé à la troisième série de l’émission de téléréalité de l’époque sur Channel 4 Big Brother en 2002, et elle a ensuite décroché un emploi de journaliste sur This Morning en 2003.

En juillet, Alison a révélé qu’elle avait coupé le sucre pour l’aider à perdre du poids.

Elle pesait 20 pierres au maximum et a commencé à perdre du poids après la mort de sa mère bien-aimée en 2020.

“Parfois, je me regarde et je me dis : ‘Wow, je suis une grande fille’. Mais j’aime prendre un peu de place », a déclaré Alison sur le podcast de Lorraine Kelly.

“Je prends un peu plus d’espace dans le monde et je ne pense pas faire de mal à qui que ce soit.”

En savoir plus sur le soleil MAE-PAR BÉBÉ Molly Mae, enceinte, révèle le nom de son petit garçon et celui de Tommy Fury DOUBLEZ VOTRE ARGENT Pressé les Britanniques en ligne pour un coup de pouce jusqu’à 1 100 £ dans le cadre du plan budgétaire de Sunak

Elle a ajouté : « Nous allons tous mourir un jour. Je mourrai peut-être un peu plus tôt, mais je vais vivre pleinement ma vie.

« Et si je meurs plus tôt, je vais avoir une vie fantastique. Je vais avoir une vie merveilleuse. J’ai 47 ans maintenant, je ne sais pas combien de temps je vais continuer.

Instagram

Alison a montré son incroyable perte de poids dans Strictly la semaine dernière – huit ans après avoir participé à l’émission[/caption]