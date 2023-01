Alison Hammond a l’air plus mince que jamais dans un nouveau clip Instagram alors que les fans disent tous la même chose à propos de son âge

Aujourd’hui, ALISON Hammond avait non seulement l’air plus mince que jamais, mais elle avait l’air d’avoir reculé dans le temps.

La présentatrice de This Morning, 47 ans, a séduit les fans avec un clip d’elle montrant son apparence juvénile.

Instagram

Alison Hammond a montré son apparence défiant l’âge[/caption] Rex

Alison peut être vue dans la courte vidéo en train de se caresser les cheveux et de regarder la caméra

Montrant son visage très mince, on peut la voir mimer un morceau d’audio qui entend quelqu’un lui demander: “Depuis combien de temps as-tu 17 ans?”

Alison articule alors : “Un moment.”

Écrit sur le clip sont les mots, “Quand les gens ne croient pas à quel point vous êtes VIEUX”.

Les fans n’ont pas tardé à complimenter Alison, l’un d’entre eux disant : « C’est vrai ! Vous rajeunissez chaque jour ! partagez les secrets s’il vous plaît !!

Un autre a dit : « C’est vrai que tu n’as pas vieilli d’un jour depuis vingt ans que je te connais ”

“Vous avez perdu beaucoup de poids, wow, vous avez l’air d’une personne différente, bien fait, vous avez l’air incroyable et en bonne santé”, a déclaré un troisième.

L’année dernière, Alison a révélé qu’elle avait coupé le sucre pour l’aider à perdre du poids.

Elle pesait 20 pierres au maximum et a commencé à perdre du poids après le décès tragique de sa mère bien-aimée en 2020.

“Parfois, je me regarde et je me dis : ‘Wow, je suis une grande fille’. Mais j’aime prendre un peu de place.

“Je prends un peu plus d’espace dans le monde et je ne pense pas faire de mal à qui que ce soit.”

Elle a ajouté sur le podcast de Lorraine Kelly : « Nous finirons tous par mourir. Je mourrai peut-être un peu plus tôt, mais je vais vivre pleinement ma vie.

« Et si je meurs plus tôt, je vais avoir une vie fantastique. Je vais avoir une vie merveilleuse. J’ai 47 ans maintenant, je ne sais pas combien de temps je vais continuer.

Instagram