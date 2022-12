Alison Hammond a l’air plus mince que jamais avec une taille qui rétrécit alors qu’elle pose en haut à paillettes rouges

ALISON Hammond a séduit dans un haut plongeant alors qu’elle posait dans une grotte festive ce matin.

La star de la télévision a associé le chemisier scintillant à un pantalon skinny en PVC et une veste à sequins noirs.

Alison Hammond avait l'air incroyable dans un haut à paillettes rouges alors qu'elle posait dans une grotte festive

La favorite de la télévision, 47 ans, a coiffé ses cheveux au poker et portait un maquillage glamour, les fans de This Morning saluant son look sur Instagram.

Alison a partagé des clichés de l’émission de vendredi et un fan étonné a commenté : « Tu es magnifique. Vous vous entraînez ?? Diète??”

Un autre a dit: “Alison, tu es incroyable. Continuez votre bon travail. Vous avez tout. Apparence, personnalité fantastique, gentille et attentionnée.

En juillet, Alison a révélé qu’elle avait coupé le sucre pour l’aider à perdre du poids.

Elle pesait 20 pierres au maximum et a commencé à perdre du poids après le décès tragique de sa mère bien-aimée en 2020.

“Parfois, je me regarde et je me dis : ‘Wow, je suis une grande fille’. Mais j’aime prendre un peu de place.

“Je prends un peu plus d’espace dans le monde et je ne pense pas faire de mal à qui que ce soit.”

Elle a ajouté sur le podcast de Lorraine Kelly : « Nous finirons tous par mourir. Je mourrai peut-être un peu plus tôt, mais je vais vivre pleinement ma vie.

« Et si je meurs plus tôt, je vais avoir une vie fantastique. Je vais avoir une vie merveilleuse. J’ai 47 ans maintenant, je ne sais pas combien de temps je vais continuer.

Alison est devenue célèbre lorsqu’elle a participé à la troisième série de l’émission de téléréalité alors diffusée sur Channel 4 Big Brother en 2002.

Elle a ensuite décroché un emploi de journaliste sur This Morning en 2003.

Alison au lancement du tapis rouge pour Strictly Come Dancing 2014