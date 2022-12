Alison Hammond a l’air plus mince que jamais alors qu’elle pose en maillot de bain sur un yacht

ALISON Hammond a séduit les fans après s’être déshabillée en maillot de bain et avoir posé dans un jacuzzi.

La star de This Morning, 47 ans, a été prise dans le bain à remous alors qu’elle tournait son émission télévisée unique sur la Côte d’Azur à bord d’un yacht de luxe.

Allongée dans l’eau chaude et avec ses cheveux épinglés en chignon, Alison avait l’air plus mince que jamais sur la superbe photo.

Elle avait de grosses boucles d’oreilles en forme d’étoile dans ses lobes et un bracelet en or au poignet alors qu’elle souriait à la caméra.

Les followers d’Alison l’ont depuis inondée de commentaires – et beaucoup ont remarqué son impressionnante perte de poids.

L’un d’eux a écrit : « Cette femme est le meilleur être humain ! Elle a l’air incroyable et sa perte de poids est incroyable.

Un autre écrit : “Chaque fois que je vois une photo, tu es de mieux en mieux.”

Et un troisième a ajouté: “Tu es absolument magnifique!”

L’émission d’Alison, Alison Hammond In At The Rich End: The Riviera, a été diffusée sur ITV1 vendredi soir.

La mère d’un enfant, qui s’est fait connaître sur Big Brother en 2002, a été vue en train de visiter le terrain de jeu des millionnaires dans le but de découvrir comment vit l’autre moitié.

Elle a visité des biens immobiliers super chers, est montée à bord de yachts de luxe et a même assisté au Festival de Cannes.

Alison a également été vue en tournée à Monaco avec la légende multimillionnaire de la F1, David Coulthard.

Alors qu’ils roulaient sur son terrain de jeu dans une Mercedes vintage décapotable, les fans sont restés hystériques lorsqu’ils ont commencé à flirter les uns avec les autres.

Alison a même demandé à David s’il la suivait sur Instagram et s’il “se glisserait dans ses DM”.

