Alison Hammond a l’air plus mince que jamais alors qu’elle pose dans les coulisses de This Morning

ALISON Hammond a montré sa silhouette amincie tout en se pavanant dans les coulisses de This Morning.

Le présentateur de télévision, 47 ans, a provoqué une tempête dans les coulisses de l’émission ITV1 après s’être glissé dans un magnifique tailleur-pantalon vert et crème.

INSTAGRAM

Alison Hammond semble plus mince que jamais sur ces nouvelles photos[/caption]

INSTAGRAM

Les clichés ont été pris dans les coulisses de This Morning par sa maquilleuse[/caption]

Alison a associé sa tenue à une paire d’escarpins nude et a montré une chevelure élégante alors qu’elle se tenait la main sur la hanche.

Elle a opté pour les coordonnés verts accrocheurs pour présenter la tranche de lundi de This Morning, après avoir été rédigée comme couverture de vacances de Holly Willoughby.

Dermot O’Leary, quant à lui, s’est glissé à la place de Phillip Schofield pendant que les hôtes réguliers prennent une pause de mi-session.

La perte de poids récente et impressionnante d’Alison est évidente sur les nouvelles photos, prises par son coiffeur et maquilleur Mikey.

EN SAVOIR PLUS SUR ALISON HAMMOND OH ALISON Alison Hammond révèle un moment hilarant où elle pensait avoir battu Ant et Dec apporter le glamour Alison Hammond a l’air plus mince que jamais dans une superbe robe aux NTA

En juillet, Alison – qui pesait 20e à son plus lourd – a révélé qu’elle avait coupé le sucre pour l’aider à perdre les kilos en trop.

Elle s’est également entraînée tranquillement avec un entraîneur personnel et s’est hydratée pour éviter les collations.

Alison a également fait équipe avec Weight Watchers et, révélant son secret, elle a déclaré : « Je ne me rendais pas compte que souvent, lorsque je grignotais, c’était parce que j’avais soif.

“J’essaie de boire au moins deux litres d’eau chaque jour maintenant et cela me fait me sentir tellement mieux.”





Le présentateur a ajouté: “Deuxièmement, je fais un peu plus d’exercice.

« J’ai maintenant un entraîneur personnel et il est incroyable. Je travaille à mon rythme – nous faisons des circuits et j’adore ça.

Plus tôt cette année, Alison a fondu en larmes alors qu’elle s’ouvrait sur sa bataille pour perdre du poids lors d’une discussion sur l’obésité.

« C’est tellement difficile, les gens ne réalisent pas. Quand tu es grand, les gens pensent que tu es paresseux », a-t-elle déclaré.

« J’ai été obèse toute ma vie. Qu’est-ce que c’est, votre système de régulation est détraqué. Vous ne pouvez pas contrôler votre envie de manger tout le temps.

« Beaucoup de gens ne réalisent pas que l’obésité est une maladie. Vous ne pouvez pas vous en empêcher.

En savoir plus sur le soleil CŒUR BRISÉ Je suis une maman de sept enfants et je me meurs de faim pour que mes enfants puissent avoir des déjeuners chauds à l’école GRANDE IMAGE Cinq modifications apportées aux paramètres de votre téléviseur peuvent réduire de moitié votre facture d’énergie et votre consommation

Commençant à pleurer, Alison a ajouté : « Désolée. Je reçois… Je pense que les gens méprisent les gens quand ils sont si grands. Ils ne peuvent pas vraiment s’en empêcher.

« C’est vraiment difficile. Tu veux toutes les mauvaises choses et tu sais que tu n’as pas l’air bien. Pardon. Cela me touche vraiment. Le NHS doit le voir davantage comme une maladie.

Getty

Alison était 20e à son poids le plus élevé[/caption]