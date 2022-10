Alison Hammond a l’air plus mince que jamais alors que Dermot O’Leary salue sa transformation “sensationnelle” ce matin

ALISON Hammond avait l’air plus mince que jamais alors que Dermot O’Leary saluait sa transformation “sensationnelle” dans This Morning.

Dermot, 49 ans, a complimenté le look incroyable de sa co-star au début du spectacle.

Se tournant vers Alison, qui portait un blazer sur une robe et coiffait ses cheveux en vagues glamour, il a dit: “Tu es sensationnelle aujourd’hui.”

La star de la télévision a ensuite déclaré aux téléspectateurs que tout le monde dans le studio la comparait à Michelle Obama, ajoutant: “Est-ce trop?”

Dermot a répondu: “Nous pensons que vous seriez un très bon dirigeant du pays!”

Et Alison, 47 ans, a plaisanté: “J’espère être à la hauteur de mon apparence.”

EN SAVOIR PLUS CE MATIN ‘ENCORE’ Les fans de This Morning critiquent Holly et Phil alors qu’ils “disparaissent” en vacances OH ALISON Alison Hammond révèle un moment hilarant où elle pensait avoir battu Ant et Dec

En juillet, Alison a révélé qu’elle avait coupé le sucre pour l’aider à perdre du poids.

Elle pesait 20 pierres au maximum et a commencé à perdre du poids après le décès tragique de sa mère bien-aimée en 2020.

“Parfois, je me regarde et je me dis : ‘Wow, je suis une grande fille’. Mais j’aime prendre un peu de place.

“Je prends un peu plus d’espace dans le monde et je ne pense pas faire de mal à qui que ce soit.”





Elle a ajouté sur le podcast de Lorraine Kelly : « Nous allons tous finir par mourir. Je mourrai peut-être un peu plus tôt, mais je vais vivre pleinement ma vie.

« Et si je meurs plus tôt, je vais avoir une vie fantastique. Je vais avoir une vie merveilleuse. J’ai 47 ans maintenant, je ne sais pas combien de temps je vais continuer.

Alison est devenue célèbre lorsqu’elle a participé à la troisième série de l’émission de téléréalité alors diffusée sur Channel 4 Big Brother en 2002, et elle a ensuite décroché un emploi de journaliste sur This Morning en 2003.

Getty – Contributeur

Alison au lancement du tapis rouge pour Strictly Come Dancing »2014[/caption]