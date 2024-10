ALISON BOSHOFF : Zoe Ball et Fatboy Slim « passent plus de temps ensemble que jamais »

En annonçant leur séparation en 2016, Zoe Ball et son mari Fatboy Slim (de son vrai nom Norman Cook) ont déclaré de manière mémorable qu’ils étaient arrivés au bout de leur arc-en-ciel.

Il faut cependant reconnaître qu’au cours des années qui ont suivi – arc-en-ciel ou non – ils ont réussi à nouer une solide amitié.

Et maintenant, des amis disent que l’ancien couple puissant « passe plus de temps ensemble que jamais », alors que la DJ Zoe de Radio 2 s’occupe de la mort de sa mère Julia.

Un ami local à Hove, dans l’East Sussex, a déclaré : « Ils semblent toujours être ensemble. » Et un autre a déclaré que le couple avait commencé à aller ensemble aux concerts de DJ de leur fils Woody (quelque chose qu’ils ne faisaient pas lorsque Zoe était avec son ancien petit ami, Michael Reed).

Au cours de l’été, Zoe a quitté sa maison de campagne de 2 millions de livres sterling dans le village de Newick pour s’installer dans une maison de ville à Brighton, ce qui facilitera la coparentalité pour elle et Cook – et se verra également.

Début : le jour du mariage de Norman et Zoé en 1999

Ils se réunissent désormais pour des occasions familiales, mais aussi pour les déjeuners du dimanche avec Woody, 23 ans, et leur fille Nelly, 14 ans. Ils ont été photographiés dans un café avec un groupe d’amis et leurs enfants pendant l’été.

Zoe a pris une pause de six semaines dans son émission de petit-déjeuner en août et septembre pour faire face au « chagrin, à l’anxiété et à la dépression », selon une source. Sa mère Julia est décédée en avril, 12 semaines seulement après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas.

Ball et Norman se sont rencontrés en 1997 à Ibiza, alors qu’elle était sur l’île de la fête pour Radio 1 et qu’il se produisait. Ils se sont mariés en 1999 et ont eu Woody l’année suivante. En 2003, ils se sont séparés brièvement après que Norman, aujourd’hui âgé de 61 ans, a découvert que Zoe avait été infidèle avec DJ Dan Peppe. Cook a déclaré aux journalistes : « Je l’aime toujours. Si vous aimez quelqu’un, vous lui pardonnerez. Ils se sont réconciliés et, en 2010, ont accueilli un deuxième enfant, Nelly. Tous deux ont eu des problèmes de dépendance à l’alcool pendant leur mariage – mais sont maintenant abstinents, après une cure de désintoxication.

Dans une interview, Norman a remercié son ex-femme de l’avoir gardé terre à terre alors qu’il était au sommet de sa gloire. « Zoé était vraiment bien pour moi pour ça, parce qu’elle connaissait le jeu de la célébrité ; et nous nous vérifierions mutuellement.

En 2017, Zoe a retrouvé l’amour avec un vieil ami, le caméraman Billy Yates. Leur relation a été interrompue lorsque Billy s’est suicidé. Elle a ensuite fréquenté le patron d’une entreprise de construction, Michael Reed, pendant cinq ans.

En 2018, Norman a commencé à voir l’amie proche de Zoe, Nicola Lokko, ce qui a laissé son ex « paniqué ». Des amis disent que la romance est terminée depuis quelques années et qu’il sort à nouveau ensemble ; même si on ne pense pas qu’il ait une petite amie sérieuse.

Nouveau rôle tueur pour Hannah, la coqueluche d’Hollywood

L’ascension inexorable d’Hannah Waddingham se poursuit. L’actrice, qui s’est fait connaître dans Ted Lasso, incarnera une tueuse, aux côtés de l’actrice oscarisée Octavia Spencer.

La série télévisée, encore sans titre, sera une sorte de couple étrange rencontrant Thelma et Louise, avec deux meilleures amies – dont une tueuse à gages – en fuite après qu’un travail tourne mal.

Spencer dit qu’elle est déjà en formation pour les séquences d’action. «Je vais faire des trucs physiques. Je suis littéralement en formation. Se lever ces jours-ci, c’est s’entraîner ! J’ai quelques mouvements. Des gestes sérieux. À propos de la série, qui est en pré-production et qui sera diffusée sur Prime Video, Spencer ajoute : « Toutes deux sont des femmes d’un certain âge qui se connaissent depuis 20 ans. Mais il s’avère que mon meilleur ami est un assassin. Nous avons tous pensé en même temps : qui voudrions-nous jouer cet assassin magnifique, amusant et audacieux ? Et nous avons tous dit : Hannah. Nous avons suivi le processus de présentation et elle a répondu : « Absolument. J’y participe ! »

« Je peux vous dire ceci : je n’ai jamais été aussi excité par quoi que ce soit. »

Hannah Waddingham assiste aux BAFTA Television Awards 2024 avec P&O Cruises

Preuve que les diamants sont les meilleurs amis des filles

La voleuse de bijoux Joan Hannington – l’inspiratrice du drame à succès Joan d’ITV, avec Sophie Turner – a profité d’un manège médiatique, grâce à l’émission. La semaine dernière, elle était l’invitée d’honneur d’une soirée au cours de laquelle 250 000 £ de diamants étaient exposés, gracieuseté des bijoutiers The Diamond Store. Même si elle a écrit un livre sur sa vie de criminel, Hannington (ci-dessous) dit qu’elle ne s’inquiète pas du fait que la police renouvelle son intérêt pour elle.

« Les flics étaient plus rusés qu’il y a 40 ans », a-t-elle plaisanté. « Et ma vie est complètement différente maintenant. » Hannington, connue sous le nom de « Marraine » dans la pègre londonienne, n’a été poursuivie que pour avoir volé une voiture et utilisé un chéquier volé.

Plus de départs de l’agence de show-business YMU

Un autre départ de l’agence de show-business YMU se profile. J’ai entendu dire que Take That s’apprêtait à suivre son manager Chris Dempsey hors de l’entreprise. J’ai révélé en juin que la star de Strictly, Claudia Winkleman, était partie et qu’Amanda Holden et Emily Atack étaient parties l’année dernière. Parmi les autres personnes prises en charge par YMU – mais plus – figurent Leigh Francis, Angela Scanlon, Rob Rinder et Gabby Logan. L’agence continue de représenter Rylan, Simon Cowell, Ant & Dec, Vernon Kay et d’autres.

Où se trouve Pont Phoebe Waller ?

Où était Phoebe Waller-Bridge cette semaine ? L’actrice et écrivaine qui a un contrat de 20 millions de dollars par an avec Prime Video n’était pas présente à l’événement très médiatisé « Trailblazers » de la société à Londres, auquel assistaient tous les hauts gradés féminins, ainsi que des productrices telles qu’Amy Pascal, et des actrices dont Bryce Dallas Howard.

Elle a maintenant tourné son premier scénario complet depuis la signature de l’accord en 2019, pour une Lara Croft en live-action. Mais curieusement, ni elle ni son projet n’ont été mentionnés.

Ridley Scott vient à la rescousse du biopic musical en difficulté des Bee Gees

De Maximus au Massachusetts — Sir Ridley Scott vient à la rescousse du biopic musical troublé des Bee Gees.

Scott, qui a récemment terminé Gladiator II, se tourne désormais vers le film sur les frères Gibb, dont le tournage commencera à Londres et à Miami l’année prochaine.

Le projet traînait depuis un moment. Paramount a obtenu les droits pour raconter l’histoire de Barry, Maurice et Robin Gibb (qui a vendu 220 millions d’albums dans le monde) et – surtout – utiliser leur musique, en 2019, un an après la sortie du biopic Queen Bohemian Rhapsody.

Kenneth Branagh était initialement attaché en tant que réalisateur, Ben Elton étant choisi pour écrire le scénario et Graham King (qui a produit Bohemian Rhapsody) agissant à nouveau en tant que producteur.

Mais en 2022, il y avait un nouveau directeur, John Carney. Et un nouveau scénariste – John Logan (Gladiator, Skyfall).

Puis Carney s’est éloigné et Lorene Scafaria allait réaliser. Et maintenant, le scénario de Logan a attiré Scott. L’une des grandes questions est de savoir qui pourrait jouer le Gibbs, et il y a des spéculations selon lesquelles Scott pourrait demander à son Maximus d’enfiler un pantalon serré.

Paul Mescal est également un chanteur et danseur talentueux, ce qui ajoute au bavardage. Un porte-parole de Scott n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Par coïncidence, Scott a déjà un lien avec les Bee Gees. Il y a près de 50 ans, leur légendaire manager Robert Stigwood lui a demandé de réaliser un film, Castle Accident, mettant en vedette le groupe.

Mais l’image, qui se déroule au Moyen Âge, ne s’est jamais concrétisée. Peut-être, heureusement.

Priyanka : J’ai enfin obtenu un salaire égal !

Priyanka Chopra Jonas, qui a joué dans Citadel S2, pose lors de Prime Video Presents Trailblazers

Priyanka Chopra Jonas révèle qu’elle a reçu un salaire égal pour la première fois de sa carrière – dans Citadel, la série d’espionnage à méga budget sur Prime Video.

S’exprimant lors d’un événement à Londres cette semaine, elle et la patronne d’Amazon Studios, Jen Salke, ont salué le drame de 300 millions de dollars et son salaire, comme la preuve d’un changement de culture.

Chopra Jonas – qui incarne Nadia Sinh, ancienne amante de son collègue espion Mason Kane (Richard Madden) dans la série – a déclaré que l’industrie avait besoin de femmes occupant des postes de pouvoir pour mettre un personnage féminin à la tête d’une série où « on aurait pu s’attendre à ce que Tom Cruise ou Bruce Willis, ou un gars qui sauve le monde encore et encore.

Elle a ajouté : « Nous avons besoin de femmes derrière la caméra. Nous avons besoin de femmes dans des rôles de pouvoir. Nous avons besoin de femmes qui prennent des décisions et, vous savez, je dois dire que c’était la première fois de ma carrière que je bénéficiais de la parité salariale. Ce n’était même pas quelque chose que je pensais possible.

« Est-ce arrivé parce que le directeur du studio était une femme ? Peut être. Mais vous savez, c’est comme ça que le paysage change, quand les femmes soutiennent les femmes.

Salke, quant à lui, a révélé que leur alliance professionnelle était née d’une réunion marathon autour d’un verre à l’hôtel Peninsula à Beverly Hills. « Nous avons parlé de tout ce que nous voulions accomplir autour des femmes, autour de personnages forts », se souvient-elle.

Citadelle a eu une genèse trouble. Sa diffusion initiale en six parties impliquait des montages concurrents, des projections tests et des départs de dirigeants en raison de différences créatives.

Le tournage de la deuxième série vient de commencer à Londres.

Pendant ce temps, deux spin-offs connexes, non anglophones, sont sur le point d’être projetés. Citadelle : Diana se déroule en Italie ; et Citadelle : Honey Bunny en Inde.

Une revanche aux Oscars se profile-t-elle à l’horizon pour Tilda et Saoirse ?

Il y a dix-sept ans, Tilda Swinton et Saoirse Ronan étaient toutes deux nominées aux Oscars, et Tilda a gagné pour Michael Clayton. Il est désormais possible qu’en mars prochain il y ait une revanche. Saoirse attire des critiques élogieuses pour The Outrun, dans lequel elle incarne une alcoolique en convalescence ; et Tilda pour The Room Next Door,

dans lequel elle incarne une femme en phase terminale.

Unique? Oh non, ce n’est pas le cas

Priscilla Presley se fait passer pour la Méchante Reine lors d’un appel photo pour Blanche-Neige et les Sept Nains au New Wimbledon Theatre en 2012.

Priscilla Presley, vue ici dans Blanche-Neige, est apparue plusieurs fois en panto au Royaume-Uni – et est apparemment la camarade la plus charmante du casting.

Alan Carr a déclaré sur son podcast cette semaine : » Quelqu’un que je connais a fait du panto avec Priscilla, et elle a emmené tout le monde dehors le dernier jour, et elle a dit : » J’ai trouvé ce bistro français vraiment mignon, vous allez l’adorer. — c’est tellement unique !’ Et c’était le Café Rouge.

DAme Maureen Lipman réfléchit à un changement de nom après s’être fiancée

Présentation de Mo Truskolaski – autrement connue sous le nom de Dame Maureen Lipman. L’actrice de 78 ans, qui vient de se fiancer avec l’homme d’affaires David Turner (photo), réfléchit à un changement de nom matrimonial.

Elle a déclaré : « Son nom d’origine était Truskolaski. Et je pense que ‘Mo Truskolaski’ en lumière pour The Importance Of Being Earnest… Je pense que ce serait génial.’ Elle a ajouté : « Je n’ai jamais vraiment apprécié mon nom, mais je suis tout simplement trop paresseuse pour faire quoi que ce soit pour le changer. »

Le mari de Lipman, Jack Rosenthal, est décédé en 2004 ; et son ancien partenaire est décédé après avoir contracté Covid en 2021.