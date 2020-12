L’adaptation télévisée érotiquement chargée de Black Narcissus de BBC One, qui met en vedette la Bond girl Gemma Arterton dans le rôle de sœur Clodagh et la nouvelle venue Aisling Franciosi dans le rôle de sœur Ruth, a les critiques délirantes.

L’histoire des religieuses aux passions enfouies dans un palais isolé devenu couvent haut de l’Himalaya – un palais qui était autrefois la maison des concubines – est brillamment évoquée.

Son écrivain, Amanda Coe, qui était à l’origine de l’adaptation télévisée captivante d’Apple Tree Yard, a décrit le drame comme « The Shining with nuns » après le film d’horreur de Stanley Kubrick.

L’adaptation télévisée érotique de Black Narcissus par BBC One est accompagnée du pedigree sensuel du film original de 1947 avec Kathleen Byron (photo)

Et, bien sûr, la série en trois parties, qui se termine ce soir, est accompagnée du pedigree sensuel du film original de 1947 – un véritable chef-d’œuvre du cinéma britannique des réalisateurs-producteurs Michael Powell et Emeric Pressburger, avec une cinématographie incroyablement spectaculaire et des performances inoubliables de actrices Deborah Kerr et Kathleen Byron.

Incarnés comme deux nonnes, ils découvrent que l’arrivée du bel agent foncier britannique M. Dean au monastère déchaîne des émotions troublantes et enflamme des jalousies obsessionnelles.

Leur agitation intérieure est amplifiée par le sentiment d’isolement et les peintures murales de harems sur les murs.

Le décor dramatique et élémentaire ne semble qu’accentuer leur faiblesse face aux désirs terrestres.

Le réalisateur Martin Scorsese a souvent cité le film original comme une influence déterminante et a déclaré qu’il s’agissait du premier film « vraiment érotique » qu’il ait vu. Alfred Hitchcock était également un fan.

Son réalisateur, feu Michael Powell, a observé: «L’érotisme est dans chaque cadre et image du début à la fin… C’est un film plein de performances merveilleuses et de passion juste sous la surface, qui finalement, à la fin du film, éclate. ‘

La nouvelle série en trois parties, mettant en vedette la nouvelle venue Aisling Franciosi dans le rôle de Sœur Ruth (photo), fait fureur

Le public du cinéma à l’époque était scandalisé par le mélodrame. Mais la vérité est qu’il y avait tout autant, sinon plus, de passion et de scandale derrière l’histoire de son tournage.

Pour Powell – un homme marié – a fait le film avec non seulement un mais deux de ses amants jouant des rôles principaux.

Deborah Kerr était l’actrice principale avec qui il était sexuellement obsédé – mais elle était mariée à un autre homme.

Et au moment où le film était réellement tourné, Powell était passé à Kathleen Byron, la rivale à l’écran de Kerr, qui était également mariée. Leur liaison explosive a mis fin à son mariage.

En effet, peu de temps après la sortie du film, la femme de Powell a enfoncé la porte de l’appartement de Byron et l’a attaquée avec un parapluie.

L’histoire est celle de nonnes aux passions enfouies dans un palais isolé devenu couvent haut de l’Himalaya (photo: Deborah Kerr et David Farrar)

C’était clairement le plus passionné des enchevêtrements.

Comme nous le verrons, Powell a même affirmé que Byron – nu – l’avait menacé avec une arme de poing.

Il n’est donc pas étonnant que le film soit imprégné d’une atmosphère aussi fiévreuse.

L’obsession de Powell pour Kerr existait depuis longtemps au moment de la sortie du film. Il avait choisi l’actrice écossaise des années plus tôt dans son premier rôle au cinéma, dans son thriller Contraband de 1940.

« Le film était plein de restaurants et de boîtes de nuit », a-t-il dit, « … dans l’un d’eux se trouvait une adorable petite fille aux cigarettes, tous de beaux yeux liquides et de belles longues jambes. »

La fille était Deborah Kerr.

Après cela, Powell et Pressburger lui ont donné les trois rôles principaux féminins dans La vie et la mort du colonel Blimp, un film un slogan contemporain décrit comme « Une vie vigoureuse d’amour et d’aventure en technicolor somptueux ».

Alors que Kerr jouait les différentes femmes des rêves de Blimp, en réalité c’était Powell qui rêvait de la vie avec elle après qu’elles soient devenues amantes sur le plateau.

Powell a déclaré dans son autobiographie, Million Dollar Movie: « J’ai réalisé que Deborah était à la fois l’idéal et la femme en chair et en os que j’avais recherchée. »

Kerr n’avait que 21 ans, tandis que Powell avait 39 ans et lors de son deuxième mariage. Il a écrit: «J’ai appris de Deborah ce qu’est l’amour… Deborah à la lueur du feu avait l’air assez bien pour manger… ses cheveux brillaient au soleil comme du cuivre bruni.

Il lui a demandé de l’épouser. «Nous nous sommes juste assis là, les mains jointes, aussi stupides que deux huîtres», dit-il.

Ils ont trouvé une maison dans le nord du Devon mais le mariage n’a jamais eu lieu. Kerr a décidé de l’abandonner, estimant qu’elle voulait essayer de réussir à Hollywood.

Une décision judicieuse: elle a remporté six nominations aux Oscars et a joué dans Le roi et moi.

Peu de temps après avoir quitté Powell, elle a séduit le sex-symbol Stewart Granger à l’arrière d’une voiture à Los Angeles. Granger filmait sur un plateau adjacent.

Leur liaison est devenue le sujet de conversation de la ville, et Vivien Leigh, sa co-star dans Cléopâtre, lui a dit de se concentrer davantage sur le film et moins sur Deborah Kerr.

Au moment où Kerr réapparut dans la vie de Powell, dans le rôle de la soeur troublée Clodagh dans Black Narcissus (filmé presque entièrement sur les scènes des Pinewood Studios dans le Buckinghamshire), elle était mariée à un pilote de la bataille d’Angleterre.

Powell a maintenant dirigé ses énergies romantiques vers Kathleen Byron (soeur Ruth), la fille mariée d’un employé de chemin de fer.

À l’apogée du film, portant des talons hauts et du rouge à lèvres écarlate, elle se bat contre sœur Clodagh dans le clocher, après avoir été rendue folle par son amour sans espoir pour M. Dean, l’agent foncier.

La séquence surprenante de la nonne folle de luxure abandonnant son habit de robe provocante avant de tenter d’assassiner sa rivale reste l’une des plus dramatiques du cinéma.

Mais il y avait beaucoup de drame hors du plateau avec Powell. Dans son autobiographie, il a déclaré que son amant lui avait « tiré une arme à feu » pendant leur liaison.

Il a déclaré: « C’était un revolver, un gros problème de l’armée américaine, et il était chargé. Une femme nue et une arme chargée sont des objets persuasifs, et j’ai toujours pensé que je méritais des félicitations pour m’être éloigné de celui-là.

Byron a rejeté l’anecdote comme un vol de fantaisie, disant qu’elle avait peur des armes à feu et bien trop modeste pour en avoir brandi une nue.

«Michael n’aurait pas été un si bon réalisateur s’il n’avait pas eu d’imagination», a-t-elle déclaré.

Les rangées ont également eu lieu pendant le tournage. «Il avait l’habitude de rabaisser les gens et de les contrarier», a-t-elle expliqué. «À l’époque, je me battais toujours avec lui.

« Il voulait que je surestime la folie de sœur Ruth, et j’avais l’habitude de dire que le personnage ne savait pas qu’elle était folle.

«Deborah Kerr me chuchotait:« Ne discutez pas avec lui, dites simplement, Oh, quelle merveilleuse idée »- et ensuite faites exactement ce que vous voulez faire.

Ce que Kathleen Byron n’avait pas prévu, c’était la colère de l’épouse de Powell, Frankie Reidy, à propos de cette affaire.

Quand elle a appris cela, elle a enfoncé la porte de l’appartement de Byron à Knightsbridge, à Londres, et l’a attaquée avec un parapluie.

Powell a été nommée co-intimée dans son action en divorce en 1950.

Kathleen a ensuite épousé l’écrivain et journaliste Alaric Jacob en 1953, mais est restée en bons termes avec Powell et sa troisième épouse, Thelma Schoonmaker, une monteuse oscarisée.

Et malgré – ou peut-être à cause – du drame personnel, le film est toujours salué comme une œuvre de génie cinématographique.

Un homme qui ressent profondément son importance est le petit-fils de Pressburger, Andrew Macdonald, producteur des films Trainspotting et 28 Days Later, qui a guidé la nouvelle adaptation à l’écran.

«Si vous disposez d’un bon matériel source, vous pouvez le refaire encore et encore», a-t-il déclaré. « Je n’avais pas pensé à Black Narcissus jusqu’à ce que l’idée soit venue lors d’une réunion avec la BBC. Je leur ai dit que personne d’autre ne pouvait le faire.

Il a ajouté: « La principale objection était: pourquoi faites-vous cela alors que c’était si bien fait?

Mais la conclusion était que quoi qu’il arrive, cela attirera l’attention sur l’original. Donc tu ne peux pas perdre.

Pas si les feux d’artifice et la passion ressemblent à ceux de l’original. Que ce soit sur le plateau ou en dehors.