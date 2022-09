Alisher Usmanov, le copain de Poutine lié à Everton, a été perquisitionné par la police allemande dans le cadre d’une enquête sur le “blanchiment d’argent”

Les flics ALLEMANDS ont perquisitionné des dizaines de maisons liées au copain de Poutine, Alisher Usamanov, dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent.

L’oligarque russe Usamanov, qui entretenait des liens étroits avec le club de Premier League Everton, est au centre de deux enquêtes distinctes sur ses finances en Allemagne.

Des propriétés liées à l’ami de Poutine Alisher Usamanov ont été perquisitionnées en Allemagne Crédit : Reuters

La maison au bord du lac de l’outsider des flics Usmanov à Rottach-Egern sur les rives du Tegernsee Crédit : Getty

Les procureurs de Francfort et de Munich ont déclaré que des raids avaient ciblé un homme d’affaires russe soupçonné d’avoir utilisé son “réseau étendu et complexe d’entreprises et de sociétés” pour dissimuler les origines de plusieurs transactions de fonds entre 2017 et 2022.

Les transactions auraient représenté une “somme à plusieurs millions d’euros”, selon un communiqué.

Le procureur de la République de Munich a déclaré que des perquisitions avaient été menées au domicile d’un citoyen russe et de quatre autres suspects.

Les autorités ont désigné le suspect uniquement comme un homme d’affaires russe, mais deux responsables impliqués dans l’enquête, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont confirmé l’identité d’Usamanov à l’Associated Press.

Le milliardaire est soupçonné d’avoir chargé une société de sécurité d’observer des propriétés en Haute-Bavière qui lui sont financièrement liées même après son inscription sur la liste des sanctions de l’Union européenne, selon le communiqué du procureur.

Son paiement à cette société de sécurité aurait bafoué une interdiction d’utiliser des fonds gelés, a-t-il ajouté.

Environ 250 policiers ont maintenant perquisitionné 24 propriétés à travers l’Allemagne en lien avec des violations présumées des sanctions et des règles de blanchiment d’argent.

Cela comprenait la maison au bord du lac d’Usmanov à Rottach-Egern sur les rives du Tegernsee.

Usamanov, qui est actif dans un large éventail de secteurs d’activité et a une valeur nette de 12,8 milliards de livres sterling, selon Forbes, fait l’objet de sanctions aux États-Unis et dans l’Union européenne.

Les procureurs de Munich ont déclaré que leur enquête était centrée sur des allégations de paiements effectués à des sociétés de sécurité gardant les propriétés, en violation des règles de sanctions.

Cela survient après qu’Usmanov a temporairement esquivé les sanctions en transférant des milliards de livres d’actifs au nom d’autres personnes – y compris son superyacht de 455 millions de livres sterling.

Des maisons de luxe et des avions britanniques appartenant au magnat minier avaient également été placés dans des fiducies légales «il y a longtemps», ont chanté des aides en mars.

Usmanov, basé en Ouzbek, qui se dit “fier” de connaître Poutine, a été officiellement sanctionné par le Royaume-Uni le 3 mars.

On espérait que des mesures sévères toucheraient son énorme richesse, accumulée au fil des décennies dans la société britannique.

Son vaste portefeuille immobilier au Royaume-Uni comprend un manoir de 73 millions de livres sterling à Highgate, au nord de Londres, deux à proximité d’une valeur d’au moins 20 millions de livres sterling chacun et une propriété de 30 millions de livres sterling à Guildford, dans le Surrey. Il possède également un jet privé de 265 millions de livres sterling et un hélicoptère de 4 millions de livres sterling.

Mais il est apparu qu’Usmanov avait protégé sa fortune il y a 16 ans déjà, lorsqu’il a commencé à créer ses fiducies.

Cependant, en avril, les autorités allemandes ont saisi son superyacht Dilbar de 455 millions de livres sterling.

La police fédérale a annoncé que le yacht avait été saisi à la suite d’une enquête pour “dissimulation en mer”.

Les flics allemands ont perquisitionné 24 propriétés Crédit : AFP

Le superyacht Dilbar de 455 millions de livres sterling, vu ici en 2018, a été saisi en avril Crédit : Getty