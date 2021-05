Alisha Gory explique comment les tatouages ​​sont l’expression de son être intérieur | Nouvelles des gens

Que feriez-vous pour poursuivre votre rêve? Souhaitez-vous faire vos valises et déménager dans un pays étranger à l’âge de 18 ans sans perspectives ou opportunités autres que celles que vous créez pour vous-même grâce à une volonté et une détermination tenaces? Croiriez-vous toujours en vous et en votre rêve malgré la désapprobation et le dédain de vos proches?

La célèbre tatoueuse Alisha Gory l’a fait, et elle l’a fait au nom de briser les frontières et d’être fidèle à son moi authentique. «Bien qu’ici aux États-Unis, les tatouages ​​aient été adoptés à bras ouverts par la culture dominante, dans mon pays d’origine, la Corée, il y a encore un énorme tabou sur le fait de faire de l’encre sur votre corps», a expliqué Alisha. «Les tatouages ​​sont toujours synonymes de criminels, de la pègre et de la classe marginale. Il est également strictement mal vu pour les femmes de se faire tatouer, alors vous pouvez imaginer la réaction de mes parents lorsque je leur ai dit que je voulais déménager en Amérique et devenir tatoueur.

Née Yoo Jung Ha à Séoul, Alisha a toujours été fascinée par la transformation et la façon dont un individu peut continuellement se réinventer.

Elle a expliqué: «Quand une chenille devient un papillon, à mes yeux, elle ne change pas mais évolue simplement vers son moi authentique. Quand j’ai changé mon nom pour Alisha Gory, je devenais juste plus moi. De même, lorsque les gens choisissent de parer leur peau avec des motifs complexes et significatifs, ils expriment simplement au monde leur être intérieur. Les tatouages ​​m’ont toujours captivé parce qu’ils sont capables d’être si personnels, si uniques et si créatifs. L’art corporel est une extension de qui nous sommes. » Quand elle est arrivée à New York, Alisha Gory n’avait pas un sou à son nom, nulle part où rester et aucune épaule amicale sur laquelle tomber. Ce qu’elle avait cependant, c’était la soif et l’ambition d’une artiste née au naturel de faire sa marque. En commençant par le bas, Alisha a pris un travail pour faire la vaisselle. Après avoir économisé suffisamment d’argent, elle a accepté un poste non rémunéré d’apprentie tatoueuse et a appris tout ce qu’elle pouvait sur l’art qu’elle avait choisi. «Faire tout le travail de mulet et les sales boulots sans être payé un centime n’est pas la meilleure expérience au monde», a révélé Alisha, qui a ajouté: «Mais ce que j’ai appris sur le tatouage pendant cette période s’est avéré inestimable quand il s’agissait de m’installer le mien. »

Le tatouage a été bon pour Alisha. Cela lui a donné une liberté à la fois financière et personnelle. Cela lui a également donné les moyens de s’exprimer, de se connecter et de responsabiliser les autres.

Alisha Gory a déclaré: «La peau est la toile la plus dynamique qu’un artiste puisse avoir. L’art corporel restera avec les gens pour le reste de leur vie. Ce n’est pas un processus à prendre à la légère. Avoir un tatouage est un engagement énorme. En tant que tatoueur, je suis totalement fier de mon travail et je ne donnerais pas moins de 110%. Les tatouages ​​sont des choses vivantes et belles et j’aime penser que j’ai fait ma part pour changer la façon dont les femmes asiatiques se sentent collectivement à propos de la modification corporelle et de l’art corporel.

(Clause de non-responsabilité: il s’agit d’un contenu de bureau de marque)