Alisha Chinai imagine Rishi Sunak-Akshata Murthy dans le rôle de Ram-Sita dans Instagram Reel

Dans ce qui est un moment de fierté pour le pays, Rishi Sunak est devenu le Premier ministre du Royaume-Uni. Avec cela, il se trouve être le premier homme de couleur à occuper le siège. Alors que l’homme a des décisions très importantes à prendre au milieu des troubles politiques, les Indiens ne peuvent pas se remettre du fait qu’il a fait la fierté de tout le pays. Élaborant sur la même chose, la chanteuse de Bollywood Alisha Chinai a pris sa poignée Instagram officielle et a partagé une image de Rishi Sunak, avec son large Akshata Murthy.

Cependant, ce qui a attiré l’attention d’Internet, c’est le montage. Dans l’image, le chanteur a édité le couple comme Ram et Sita. “Quel moment historique”, lit la légende. En arrière-plan, elle a ajouté sa propre chanson, qui dit “Chamkega India”, ce qui signifie que l’Inde brillera. Regarde:

Alors que Sunak est sur le point d’emménager au 10 de Downing Street avec sa femme Akshata Murty et leurs deux filles, Krishna et Anushka, les projecteurs ne sont pas seulement braqués sur lui, mais aussi sur sa famille. Akshata Murty est la fille du milliardaire indien et fondateur d’Infosys Narayana Murthy et Sudha Murthy et est née en Inde. Malgré l’inflation croissante et la flambée des prix au Royaume-Uni, Sunak et sa famille sont restés en grande partie imperturbables. Lui et sa femme Akshata Murthy ont même récemment rejoint la liste des riches du Royaume-Uni.

Sunak devient le 57e Premier ministre du Royaume-Uni et la première personne de couleur à diriger le pays. Il est également le premier Premier ministre hindou du Royaume-Uni, mais l’ancien chancelier de l’Échiquier a rarement parlé de sa religion bien qu’il soit hindou pratiquant. Sunak a annoncé sa candidature pour devenir Premier ministre quelques jours après que la Première ministre sortante Liz Truss a annoncé sa démission le 20 octobre après que les membres du parti se sont rebellés contre elle, citant que son mini-budget avait un impact négatif sur l’économie britannique.

Les dirigeants du Parti conservateur espèrent que Sunak unira le parti et Lord Howell, un chef du Parti conservateur, a déclaré que Sunak devait faire face à ces nouveaux défis et sortir victorieux, tout en s’adressant à Sky News.

