Alireza Akbari : Qui était le ressortissant anglo-iranien exécuté en Iran ? | Nouvelles du monde

L’Iran a exécuté un ressortissant anglo-iranien après l’avoir accusé d’espionnage pour le Royaume-Uni.

Alireza Akbari avait travaillé comme L’Iransous-ministre de la Défense et a été arrêté en 2019, accusé d’espionnage pour le compte du MI6.

Les médias d’État iraniens ont annoncé qu’il avait été mis à mort par pendaison.

Sky News se penche sur les détails de la vie de M. Akbari et les accusations portées contre lui.

Ministre du gouvernement sous le président réformiste

M. Akbari a été vice-ministre iranien de la Défense lorsqu’Ali Shamkhani a été ministre de 1997 à 2005 dans le cadre de l’administration du président réformiste Mohammad Khatami.

Il était un proche allié de M. Shamkhani, qui est actuellement secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, depuis la guerre Iran-Irak dans les années 1980.

Il a également occupé d’autres postes de sécurité, notamment en tant que conseiller de la marine iranienne, et a dirigé la mise en œuvre de la résolution 598 de l’ONU, qui a mis fin à la guerre Iran-Irak en 1988.

M. Akbari avait plus récemment dirigé un groupe de réflexion privé.

La vie en Grande-Bretagne et son arrestation

M. Akbari a déménagé en Grande-Bretagne après avoir été brièvement détenu et libéré sous caution en 2008, selon l’agence de presse iranienne IRNA.

Il a été arrêté en 2019 et accusé d’espionnage pour le MI6 concernant les pourparlers nucléaires passés entre l’Iran et les pays occidentaux, selon des informations.

L’agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim a affirmé que les services de renseignement iraniens l’avaient démasqué en lui fournissant de fausses informations et l’ont décrit comme “l’un des infiltrés les plus importants des centres sensibles et stratégiques du pays”.

Lire la suite:

Les stars du sport arrêtées, emprisonnées et exécutées

Des coups de feu et des gaz lacrymogènes comme la colère contre les exécutions grandit

Accusations d’espionnage

Les médias d’État iraniens ont déclaré qu’une vidéo diffusée jeudi montrait que M. Akbari avait joué un rôle clé dans l’assassinat du plus grand scientifique nucléaire iranien en 2020.

Mohsen Fakhrizadeh a été tué dans une attaque, que les autorités ont imputée à Israël.

Dans la vidéo, M. Akbari n’a pas avoué être impliqué dans l’assassinat, mais a déclaré qu’un agent britannique avait demandé des informations sur M. Fakhrizadeh.

Le pouvoir judiciaire iranien a affirmé que M. Akbari avait reçu d’importantes sommes d’argent, ainsi que sa citoyenneté britannique et d’autres aides de Londres, pour avoir fourni des informations au MI6.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:46

«Drogué et torturé»: un espion présumé a raconté une épreuve



Torture et faux aveux

M. Akbari a nié l’accusation et a affirmé qu’il avait été torturé et qu’on lui avait donné des psychotropes et qu’il avait été forcé d’avouer des crimes qu’il n’avait pas commis.

Dans un enregistrement audio prétendument réalisé par M. Akbari et diffusé par BBC Persian, il a déclaré qu’il était retourné à Téhéran à la suite d’une invitation d’un haut diplomate iranien impliqué dans les pourparlers nucléaires de Téhéran avec les puissances mondiales.

Son épouse, Maryam Samadi, a déclaré à BBC Persian qu’il avait été placé à l’isolement pendant 10 mois avant d’être transféré dans la tristement célèbre prison d’Evine à Téhéran, où l’Iran a emprisonné d’autres binationaux.

Dans l’enregistrement, M. Akbari a déclaré avoir fait de faux aveux suite à la torture :

Il a déclaré: “Avec plus de 3 500 heures de torture, de drogues psychédéliques et de méthodes de pression physiologiques et psychologiques, ils m’ont enlevé ma volonté.

“Ils m’ont conduit au bord de la folie (…) et m’ont forcé à faire de faux aveux par la force des armes et des menaces de mort.

“Ils me disaient : ‘Si tu résistes, nous t’enverrons dans les cellules sombres de la prison d’Evin où tu affronteras un interrogateur avec un fouet.'”

Dans le message, il a également déclaré avoir été accusé d’avoir obtenu des informations top secrètes de son ancien patron, M. Shamkhani, “en échange d’une bouteille de parfum et d’une chemise”. M. Shamkhani reste dans son rôle.

“Cela ne restera pas incontesté”

Le Premier ministre Rishi Sunak s’est dit “consterné” par l’exécution, ajoutant : “C’était un acte impitoyable et lâche, perpétré par un régime barbare sans respect pour les droits humains de son propre peuple. Mes pensées vont aux amis d’Alireza. et la famille.”

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a déclaré : “L’Iran a exécuté un ressortissant britannique.

“Cet acte barbare mérite d’être condamné dans les termes les plus forts possibles.

“Cela ne restera pas incontesté.”