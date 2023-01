Alireza Akbari: Neveu parle de l’angoisse de l’exécution d’un ressortissant anglo-iranien – “Je crois que c’est un jeu politique” | Nouvelles du monde

Le neveu d’un ressortissant anglo-iranien qui a été mis à mort par pendaison en Iran a fait part de son choc, qualifiant l’exécution de “jeu politique”.

Des sources d’information officielles iraniennes ont rapporté samedi qu’Alireza Akbari, l’ancien vice-ministre de la Défense du pays, avait été exécuté pour espionnage au profit de la Grande-Bretagnemais n’a pas précisé quand la condamnation à mort avait été exécutée.

Ramin Forghani, chercheur en sciences politiques à l’Université du Luxembourg, a déclaré à Sky News qu’il n’avait que de bons et bons souvenirs de son oncle et que l’exécution était un jeu politique qui avait causé une terrible angoisse mentale à sa famille.

M. Forghani a déclaré qu’il ne pouvait pas imaginer à quel point la famille immédiate de son oncle se sentirait mal et s’est souvenu de la façon dont ses proches se rencontreraient pendant la période du Nouvel An iranien.

“Il souriait toujours”, a-t-il déclaré, rendant hommage. “Il essayait toujours d’aider qui que ce soit autant qu’il le pouvait, famille ou amis, et c’est le souvenir que je garderai de lui.”

M. Forghani a déclaré que cela avait été une période “absolument terrible” pour la famille. “Je ne peux qu’imaginer que cela a été une période horrible pour la famille immédiate de mon oncle, sa femme et ses enfants”, a-t-il ajouté.

M. Akbari, 61 ans, avait été ministre dans le gouvernement réformiste de Mohammad Khatami entre 1997 et 2005, et avait quitté le pays pour la Grande-Bretagne en 2008 après avoir été brièvement détenu et libéré sous caution par les Iraniens. Il a ensuite été de nouveau arrêté en 2019 et accusé d’espionnage pour le MI6.

Image:

Alireza Akbari était l’ancien vice-ministre iranien de la Défense



M. Forghani a déclaré que les accusations n’avaient aucun sens car son oncle avait été impliqué dans le régime iranien depuis sa fondation, ayant occupé des postes de direction au sein du gouvernement, et que nous étions dévoués au pays et ne ferions rien pour compromettre sa sécurité.

“Je crois que c’est un jeu politique”, a-t-il déclaré. “Ce serait [unthinkable] pour lui d’essayer de faire quoi que ce soit sous quelque forme que ce soit pour mettre en danger le pays, ni le régime. Je ne peux pas imaginer que son personnage soit quelqu’un qui essaierait de faire quoi que ce soit contre le pays. Ce n’est tout simplement pas digeste.”

La seule explication plausible, a déclaré M. Forghani, était que son oncle avait des ennemis politiques qui avaient utilisé le système contre lui. Il a déclaré que l’exécution était une violation des droits de l’homme et a exhorté à maintenir la pression sur l’Iran, affirmant que personne ne devrait oublier les autres binationaux emprisonnés et en attente de jugement.

“Un acte barbare”

Le Premier ministre Rishi Sunak s’est dit “consterné” par l’exécution, la décrivant comme “un acte insensible et lâche, perpétré par un régime barbare sans respect pour les droits humains de son propre peuple”.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly l’a décrit comme un “acte barbare” qui “mérite d’être condamné dans les termes les plus forts possibles… et ne restera pas incontesté”. Il a sanctionné le procureur général d’Iran, Mohammad Jafar Montazeri.

Il a ensuite tweeté que le Royaume-Uni rappellerait temporairement son ambassadeur à Téhéran pour consultation.

“Drogué et torturé”

La justice iranienne a affirmé que M. Akbari était un “espion clé” du gouvernement britannique, selon l’agence de presse semi-officielle Tasnim.

Il a déclaré que les services de renseignement iraniens l’avaient démasqué en lui fournissant de fausses informations et l’avaient décrit comme “l’un des infiltrés les plus importants des centres sensibles et stratégiques du pays”.

M. Akbari avait affirmé qu’il avait été torturé, qu’on lui avait administré des psychotropes et qu’il avait été contraint d’avouer des crimes qu’il n’avait pas commis.