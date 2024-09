Alina Habba utilise un T-shirt moulant et un hashtag pour attirer les électeurs de Trump

Si la publication Instagram d’Alina Habba est simple, le message qu’elle tente de faire passer est plus complexe. Si sa photo sensuelle a peut-être été conçue pour séduire les électeurs masculins, son utilisation du hashtag #magawomen est une tentative évidente de faire de cette expression une tendance en faveur de Donald Trump. Avant sa publication, le hashtag sur Instagram avait été utilisé moins de 500 fois, et les positions de ceux qui l’utilisaient étaient mitigées. Certains l’ont utilisé comme un hashtag de soutien à la campagne de Trump, tandis que d’autres l’ont utilisé pour critiquer la bande de femmes de l’ancien président.

Publicité

Selon le BBCun sondage ABC News/Ipsos de ce mois-ci montre que l’adversaire de Trump, la vice-présidente Kamala Harris, est en tête chez les votantes. Il est donc compréhensible que la dernière stratégie de Habba pour obtenir des votes soit une tentative de faire passer le fait d’être une femme et de soutenir le mouvement MAGA pour un club à rejoindre. Au-delà du hashtag, Habba a également donné à sa photo une bande-son intéressante, en utilisant un extrait de la chanson de Mac Miller de 2011 « Donald Trump » dans son message. Le clip qu’elle a utilisé comprend les paroles « Take over the world when I’m on my Donald Trump s*** / Look at all this money », ce qui est une autre stratégie claire pour que les électeurs considèrent Trump comme cool et excitant.