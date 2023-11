Alina Habba se fait crier dessus par Engoron et pleure comme un bébé à l’extérieur de la salle d’audience

Les Républicains agissent toujours comme si les Démocrates et les Progressistes étaient des guimauves douces au toucher, avec peu de cellules cérébrales à partager entre nous. Nous sommes une bande de champignons universitaires libéraux qui buvons des lattes de soja toute la journée pendant que nous discutons des réflexions philosophiques de Socrate contre Platon tout en grignotant des toasts à l’avocat.

Tout d’abord, comment savent-ils ce que je fais de mes dimanches ?

Mais la question encore plus vaste est la suivante : comment peuvent-ils croire que nous sommes des flocons de neige aux poignets mous et sûrs, créateurs d’espace, tout en criant que les progressistes sont alternativement des monstres brutaux mangeurs de bébés, suffisamment avisés pour diriger des cabales secrètes entières (que tout le monde sait d’une manière ou d’une autre.)

Je veux dire, les dames qui ornent le début de la vidéo ci-dessous ont une idée complète du plan mondialiste démoniaque wokeity-woke visant à détruire tous les bébés victimes de l’avortement.

Oui-en effet-bob, ils ont tout compris (il faut le voir et l’entendre pour le croire gang).

Ouais-yuh, nous, les libtards, sommes à la fois des régressifs incompétents et des méta-cerveaux maléfiques, parce que… quoi ?

Peut-on dire « projection » garçons et filles ?

Si rien n’est fait, la chaussure proverbiale pourrait être sur l’autre pied ici.

Par exemple, des gens comme Habba pourraient jouer à l’idiot comme un champignon vénéneux tout en parlant de son plan diabolique – qui diable sait ?

Une conspiration aussi bonne qu’une autre.

Alina Habba est-elle folle comme un renard ?

Alina est Mélania 2.0.

Elle est assise à la table de la défense dans la salle d’audience de New York, faisant la moue comme si elle était à une séance photo de Vogue, son regard vide indiquant à peine qu’il y a une chauve-souris dans le beffroi un jour donné – mais et si tout cela n’était que pour le spectacle ?

Reste avec moi ici.

Trump se rend en Floride pour être traduit en justice – MAGA Fruit Loops apparaît, se présente, mais il y en avait peut-être une poignée. L’événement n’a pratiquement pas été visible à l’écran.

Idem avec l’affaire GA Rico.

Quelques nigauds patriotes cosplayeurs ont pleuré à chaudes larmes sur la façon dont Trump était traité pire qu’Abraham Lincoln et c’était tout.

Et si Sistah Gurl savait qu’il n’y aura pas une nuée de guerre civile réclamant des boulots de cinglés pour les sauver à la dernière minute et qu’elle ne sera probablement pas payée par son narc malin radin de client ? Dans un tel cas, peut-être, peut-être qu’Alina a des projets qui dépassent le cadre de cette affaire.

Dans cet esprit, Habba nous donne le ton de la demoiselle en détresse. Les crétins de MAGA, qui croient Le vers de châtiment de Sheena Easton “Se pavaner, faire la moue, s’étouffer, c’est tout ce que tu attends des femmes“, c’était une bonne idée, évanoui.

Avec les loufoques de MAGA qui mangent dans la paume de sa main, la seule chose que Habba peut probablement tirer de tout ce shebang, en dehors de la perte de sa licence d’avocat, est une notoriété suffisante pour devenir une tête parlante de FOX News ou se présenter aux élections sur un plateforme conservatrice.

Si elle parvient à obtenir suffisamment de voix pour se rendre au Congrès, elle pourra poursuivre sa lutte sans entrave. Pourquoi? Parce que les médias et le grand public ne mettent jamais les pieds sur le feu aux Républicains corrompus comme ils le font pour d’autres groupes.

Si vous voulez être un criminel impénitent et gagner des milliards de dollars de l’argent des contribuables avec l’approbation du public, présentez-vous aux élections républicaines.

Semer le mécontentement devant le tribunal de l’opinion publique

Kise et Habba savent que Trump devra payer à la fin du New York City. procédure de dégorgement. Ils savent également que ce qui se passe dans la salle d’audience de New York n’est pas un procès. Ce sur quoi Kise et Habba s’appuient, c’est l’ignorance du citoyen moyen de la loi et de ce qui se passe.

Trump crie, par exemple, que le dégorgement est une invention inventée par Engoron qui veut simplement s’en prendre à lui. Sa déclaration a suscité des hurlements d’indignation de la part de MAGA : «Les pauvres, mes pauvres chéris, allez voir à quel point Drumfy est injustement traité !

En d’autres termes, les serviteurs de MAGA sont suffisamment ignorants pour penser qu’un juge peut inventer des lois à partir de rien et les appliquer dans les salles d’audience à travers le pays pour des conneries et des rires.

Avec des gens aussi ignorants et désemparés, Kise et Habba peuvent à peu près tout faire et dire, y compris prétendre que Trump obtient un accord brutal.

Les avocats de Trump, qui sont désormais également sous le coup d’un silence de la part d’Engoron, s’étendent à eux-mêmes les protections de MAGA. En conséquence, ils crachent des flux constants de BS aussi librement que l’eau jaillissant d’un tuyau.

Comme par Meidas Touch :

Elle a qualifié Engoron de “enragé” et rougi et a déclaré qu’il avait claqué une table, quelque chose qu’elle a dit qu’elle “ne tolérerait pas dans ma vie, je ne vais pas le tolérer ici”. Habba ignore apparemment qu’en tant qu’avocate, elle est obligée de tolérer cela de la part du juge, et elle a en fait respecté l’ordonnance du juge dans la salle d’audience. Habba s’en est ensuite pris à AG James, affirmant qu’elle avait “le soutien de Soros”, une allusion à une conspiration antisémite selon laquelle le milliardaire George Soros dirigerait secrètement le monde. Elle a ensuite énuméré une litanie d’accusations concernant les ambitions politiques de James. Habba semblait prendre personnellement le fait que James avait eu l’audace de porter plainte contre Trump en premier lieu, déclarant que James détestait le succès de Trump et le fait que Trump avait “à lui seul changé l’horizon de New York”. …Plus tôt, Habba est apparue dans la salle d’audience assise derrière un ordinateur portable sur lequel était affichée une publicité géante pour son cabinet d’avocats, savourant comme toujours le fait qu’elle soit à la télévision.

Comme Jr l’a dit au tribunal : rincez et répétez. Rincer et répéter.

Il pourrait en effet y avoir une méthode à la folie et au à satiété des absurdités performatives que nous voyons chez les avocats de Trump, Alina en particulier. Le théâtre est tout ce qu’ils ont à vendre, au-delà de la crédulité des rubis qu’ils escroquent.

Kise et Habba savent également que leur idiotie pourrait entacher la sélection des jurés dans d’autres cas, car les gens de MAGA sont des idiots incurieux, crédules et anti-intellectuels qui font ce qu’on leur dit.

Malheureusement, leur folie basée sur le chaos fonctionne.

« Si les faits sont contre vous, faites valoir la loi. Si la loi est contre vous, argumentez les faits. Si la loi et les faits sont contre vous, frappez sur la table et criez comme un diable. » -Carl Sandburg

Habba n’est peut-être pas aussi incompétente qu’elle en a l’air et qu’elle agit, elle pourrait en effet être bien, bien pire : une femme extrêmement intelligente jouant l’idiot pour un gain politique cynique, sans se soucier des retombées.

Lawd nous aiderait tous si tel est le cas.