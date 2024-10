Alina Habba enfile sa tenue la plus inappropriée à ce jour avec une mini-robe en cuir qui porte les jambes

Alina Habba n’a pas peur de montrer un peu de peau lors de sa campagne électorale. À seulement un mois du jour du scrutin, l’avocat de Donald Trump, candidat pour la deuxième fois à la présidence, n’échappe pas à l’attention. On peut souvent la voir faire connaître son soutien à Donald et porter des tenues inappropriées ce faisant. Pourtant, son ensemble le plus récent pourrait bien remporter le gâteau – avec une jupe très courte et des talons très hauts qu’elle portait pour un événement dans une église.

Il est clair que Habba ne croit pas que partir en campagne électorale signifie que vous devez porter une tenue adaptée au bureau, et elle a un penchant pour les looks moulants et dénudés. Le 14 octobre, elle a prouvé que même un événement se déroulant dans une église ne l’obligerait pas à faire des compromis en matière de mode. Aux côtés du fils de Donald, Eric Trump, Habba a pris la parole à l’église Sheridan à Tulsa, Oklahoma. Des photos de l’événement, publiées sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, montrent Habba et Eric assis sur scène aux côtés du pasteur Jackson Lahmeyer. La mini-robe en cuir marron de Habba semblait particulièrement courte pour un événement où elle passait la plupart du temps assise. Sur une photo montrant Habba debout, il est facile de voir que la robe était également ajustée et associée à des talons très hauts. Bien que cette tenue ne sorte pas particulièrement de l’ordinaire pour Habba, il est surprenant qu’elle n’ait pas un peu atténué son look pour l’occasion.

