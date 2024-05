Aliments ultra-transformés liés au déclin cognitif

Une alimentation comprenant davantage d’aliments ultra-transformés, tels que des repas préemballés, des charcuteries, des chips, des sodas et des céréales sucrées pour le petit-déjeuner, est associée à un risque accru de déclin cognitif et d’accident vasculaire cérébral, selon une nouvelle étude.

Pour cette étude, les scientifiques ont examiné environ une décennie de données sur les habitudes alimentaires, les fonctions cognitives et les accidents vasculaires cérébraux d’environ 30 000 adultes à partir de la soixantaine. Aucun des participants n’avait d’antécédents de troubles cognitifs au début de l’étude. À la fin du suivi, 1 108 personnes ont eu un accident vasculaire cérébral et 768 personnes ont développé des troubles cognitifs.

[1] Selon les résultats d’une étude publiée dans Neurologie.

Dans le même temps, les personnes qui consommaient le plus d’aliments non transformés ou peu transformés présentaient un risque d’accident vasculaire cérébral inférieur de 9 %.

« Notre étude fournit une raison de faire attention à la nourriture que nous mangeons », déclare l’auteur principal de l’étude. W. Taylor Kimberly, MD, PhD, professeur agrégé à la Harvard Medical School et chef des soins neurocritiques au Massachusetts General Hospital de Boston. « Non seulement nous devrions viser à augmenter la quantité d’aliments sains, tels que les légumes-feuilles, les noix et les protéines à base de poisson, mais nous devrions également viser à réduire la quantité d’aliments préemballés et de collations sucrées et salées. »

De petits changements dans la consommation d’aliments ultra-transformés sont importants

L’étude a également révélé que de petits changements alimentaires peuvent faire une différence significative pour la santé du cerveau.

Chaque augmentation de 10 pour cent de la quantité d’aliments non transformés et peu transformés consommés par les participants était associée à un risque inférieur de 12 pour cent de déclin cognitif accéléré. Et chaque augmentation de 10 pour cent de la consommation d’aliments ultra-transformés était associée à un risque 16 pour cent plus élevé de déclin cognitif accéléré.

L’impact négatif des aliments ultra-transformés et les avantages des aliments non transformés ou peu transformés persistaient même lorsque les gens suivaient des régimes connus pour favoriser la santé du cerveau, tels que le régime méditerranéen, le régime DASH ou le régime MIND, selon l’étude. Ces régimes encouragent tous à consommer davantage de repas à base de plantes, de fruits, de légumes, de grains entiers, de haricots et de noix et recommandent de limiter la consommation d’aliments ultra-transformés, de viande rouge et d’aliments et de boissons sucrés.

De manière générale, les aliments ultra-transformés ont tendance à être les produits emballés les plus transformés disponibles en épicerie. Il s’agit généralement d’aliments industriels composés presque entièrement de substances extraites d’éléments tels que des huiles, des graisses, des sucres, des amidons et des protéines, ou synthétisés dans des laboratoires et des usines avec peu, voire aucun, d’ingrédients provenant directement de sources végétales ou animales naturelles.

Prenez des pommes de terre. La pomme de terre entière que vous achetez dans le rayon des fruits et légumes n’est pas du tout transformée, et les pommes de terre en conserve sont peu transformées. Mais les chips et les pommes de terre rissolées surgelées sont ultra-transformées.

Pourquoi les aliments ultra-transformés pourraient être mauvais pour la santé du cerveau

L’étude n’était pas conçue pour prouver si ou comment les aliments ultra-transformés pouvaient directement provoquer un déclin cognitif ou un accident vasculaire cérébral, mais cherchait simplement une association.

Mais les chercheurs ont des théories sur les raisons pour lesquelles les aliments ultra-transformés pourraient présenter un risque pour la fonction cognitive. Il est possible que les substances utilisées pour transformer les aliments et leur donner une longue durée de conservation soient mauvaises pour le cerveau, dit Glen Finney, MDprofesseur et directeur du programme mémoire et cognition à Geisinger Health à Wilkes-Barre, Pennsylvanie.

« Souvent, des produits chimiques et d’autres substances ajoutés aux aliments ultra-transformés sont différents de ce que nous aurions mangé dans des aliments préparés traditionnellement, et certains d’entre eux peuvent présenter des risques pour la santé cérébrale », explique le Dr Finney, qui n’a pas participé à l’étude. la nouvelle étude. « C’est encore quelque chose sur lequel nous devons en savoir plus. »

Au-delà de cela, les aliments ultra-transformés ont tendance à fournir beaucoup de calories provenant d’ingrédients malsains, explique Yu Chen, MPH, PhDprofesseur d’épidémiologie à la Grossman School of Medicine de l’Université de New York à Manhattan, qui n’a pas participé à la nouvelle étude.

« Ces aliments contiennent des ingrédients ajoutés comme du sucre, du sel, des graisses, des colorants artificiels et des conservateurs, ainsi que des substances extraites d’aliments comme des graisses et des amidons », explique le Dr Chen. « Des composants comme la graisse peuvent déclencher une inflammation, pouvant entraîner un dysfonctionnement vasculaire et avoir un impact sur les fonctions cognitives. »

Quelle est la meilleure façon de manger pour un cerveau sain ?

Pour promouvoir la santé du cerveau au fil du temps, les gens devraient limiter autant que possible les aliments ultra-transformés et essayer d’incorporer autant d’aliments entiers que possible, dit Andrew Budson, MDprofesseur de neurologie à l’Université de Boston et co-auteur de Sept étapes pour gérer votre mémoire vieillissante.

« Ne mangez pas d’aliments transformés, qui peuvent inclure des chips, du pain et des pâtisseries industrielles, des bonbons et des bonbons emballés, du sucre et des sodas diététiques, des nouilles et des soupes instantanées, des plats prêts à manger et des dîners surgelés, ainsi que des viandes transformées telles que des hot-dogs. et Bologne », explique Budson, qui n’a pas participé à la nouvelle étude.

« Mangez simplement des aliments non transformés ou peu transformés qui, lorsqu’ils sont combinés à un menu méditerranéen sain, comprennent du poisson, de l’huile d’olive, des avocats, des fruits et légumes entiers, des noix et des haricots et des grains entiers », ajoute-t-il.