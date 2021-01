Pendant les hivers, l’air plus froid ne peut pas transporter beaucoup d’humidité et devient sec. L’eau se perd de notre peau, provoquant sécheresse, rides, inflammation et gerçures. Diverses vitamines protègent notre peau de ces effets. Ci-dessous, nous examinons les aliments qui contiennent ces vitamines.

Aliments riches en vitamine D

La vitamine D est vitale pour le maintien de la santé de la peau. Il est synthétisé dans la peau sous forme de vitamine D3 ou de cholécalciférol, principalement par exposition aux rayons du soleil, qui diminue pendant l’hiver car les gens restent plus souvent à l’intérieur. Une carence en vitamine D assèche la peau. Les aliments riches en vitamine D comprennent les champignons, les poissons gras comme le hareng, les sardines, le saumon, les jaunes d’œufs, le fromage et les céréales enrichies, le lait de soja et le jus d’orange.

Aliments riches en vitamine E

La vitamine E se compose de composés liposolubles qui agissent comme des antioxydants, protégeant notre peau des effets néfastes de l’oxydation causée par les radicaux libres, comme le vieillissement et même le cancer. Les avocats, les épinards, les feuilles de moutarde, les amandes, les arachides, les baies, le kiwi et les grains entiers sont riches en vitamine E. Il est bénéfique pour ceux qui souffrent de problèmes de peau sèche.

Aliments riches en vitamine C

Les fruits tels que les citrons, les limes, les oranges, les pamplemousses, les fraises, les légumes comme les pommes de terre, le brocoli et les choux de Bruxelles, contiennent de la vitamine C. Il stimule la synthèse de collagène, qui maintient la fermeté et l’élasticité de la peau. La vitamine C est également un antioxydant qui protège contre les dommages cellulaires et tissulaires dus au stress oxydatif.

Aliments riches en vitamine A

La vitamine A, ou rétinol, est utilisée pour traiter les rides cutanées dues au vieillissement. Il protège l’épiderme et prévient la perte d’eau de la peau, traitant ainsi la sécheresse en hiver. La vitamine A se trouve dans les produits d’origine animale comme le foie, le jaune d’oeuf et le poisson. Les légumes comme les patates douces, les carottes, les courges, les épinards et les fruits comme la mangue, les pamplemousses et la pastèque contiennent des caroténoïdes qui se transforment en vitamine A lors de la digestion.

Aliments riches en vitamine K

La vitamine K favorise la cicatrisation des plaies de la peau et est donc nécessaire pour traiter les lésions cutanées en hiver. Les légumes à feuilles vertes, principalement les épinards, le brocoli, le chou et le chou frisé contiennent cette vitamine.