Les matins d’hiver nous accueillent avec un brouillard dense et des rafales froides, encourageant la léthargie. Nous dormons également, mangeons plus et prenons du poids. Explorons pourquoi cela se produit et quel régime nous pouvons essayer pour empêcher la prise de poids.

Heureusement, nous n’avons pas besoin de mourir de faim pour maintenir notre santé. Les aliments riches en fibres nous aident à perdre du poids car ils restent plus longtemps dans notre estomac. Ce processus décourage la faim fréquente et la prise de poids. Voici quelques aliments riches en fibres qui nous aident à perdre du poids en hiver.

L’avoine

L’avoine est un régime riche en fibres et en protéines. Ils nous gardent rassasiés plus longtemps et empêchent l’accumulation excessive de graisse. Ils sont également riches en vitamines, minéraux et antioxydants qui nous maintiennent en bonne santé et jeunes.

Sorgho

Aussi connu sous le nom de Jowar, ce grain entier est une autre source importante de fibres alimentaires et de protéines. Cela aide à maintenir le niveau de sucre dans le sang à un contrôle. La consommation quotidienne de Jowar réduit également le risque de diabète, d’accident vasculaire cérébral, d’obésité, entre autres. En plus d’aider à perdre du poids, il aide également à gérer le diabète.

Carotte, radis et betterave

Les trois légumes sont riches en fibres alimentaires et contribuent ainsi à réduire le poids en décourageant la faim excessive. Les carottes, en particulier, aident à gérer la constipation, le cholestérol et les problèmes cardiaques. Ces avantages s’appliquent également aux deux autres légumes.

Pomme, Orange, Goyave et Grenade

Les pommes éloignent les médecins, tout comme les oranges, les goyaves et les grenades. Chaque fruit contient une bonne teneur en fibres qui aide à favoriser la perte de poids. Ils sont également riches en vitamines et aident à contrôler la pression artérielle et à réduire les risques de maladies mortelles comme le cancer et le diabète. Les pommes aident à réduire la possibilité de développer la maladie d’Alzheimer.

Poires

Les poires sont un incontournable pour la santé digestive. Il contient à la fois des fibres solubles et insolubles. En dehors de cela, il possède des propriétés anti-inflammatoires qui aident à réduire le risque de maladie inflammatoire.