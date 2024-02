Aliments riches en acides gras oméga-3 sains

Les graisses saines, telles que les graisses monoinsaturées et polyinsaturées, sont associées à risque réduit de diabète de type 2, maladie cardiaque, et encore mieux santé intestinale. Ils peuvent également aider à la gestion du poids en augmenter la satiété et ralentir la digestion. L’essentiel est que les graisses saines améliorent votre santé et vous rassasient plus longtemps.

Les acides gras oméga-3 sont un type de gras polyinsaturé qui a été largement étudié pour ses bienfaits sur la santé du cerveau et du cœur. UN Etude 2022 ont découvert que les personnes ayant un taux élevé d’acides gras oméga-3 dans le sang étaient plus susceptibles d’avoir une meilleure santé cognitive et cérébrale à un âge moyen. L’étude a également évalué les porteurs individuels d’APOE-e4, un gène associé à un risque plus élevé de maladie d’Alzheimer. Ces résultats sont cohérents avec études montrant des bienfaits pour la santé cérébrale avec une consommation plus élevée d’oméga-3.

En plus d’une meilleure santé cognitive, la consommation d’acides gras oméga-3 a également été associée à une meilleure santé mentale, avec études montrant des avantages potentiels pour la dépression et l’anxiété. En plus des bienfaits pour le cerveau, de nombreuses études soulignent également des gains en matière de santé cardiaque. UN Méta-analyse 2021 sur 38 essais contrôlés randomisés ont révélé que la consommation d’acides gras oméga-3 contribuait à l’amélioration des résultats cardiovasculaires. De plus, un Etude 2022 dans le Journal of the American Association a révélé que 3 grammes d’acides gras oméga-3 par jour étaient liés à une amélioration de la tension artérielle.

Quelle quantité d’oméga-3 faut-il consommer quotidiennement ?

Il existe deux formes principales d’oméga-3 : l’option à base de plantes, l’ALA, et les options à base d’eau marine, le DHA et l’EPA. Les deux formes d’oméga-3 sont bonnes pour vous.

Études montrent que la plupart des individus ne consomment pas suffisamment d’oméga-3 dans leur alimentation. Les acides gras oméga-3 que vous devriez consommer quotidiennement varient en fonction de facteurs tels que l’âge et vos antécédents médicaux. Selon le CDC, les experts n’ont pas établi de quantité recommandée de DHA et d’EPA, mais il existe des quantités quotidiennes recommandées de ALA en fonction de l’âge et du sexe. Les quantités recommandées sont de 1,1 g pour les femmes et de 1,6 g pour les hommes.

Outre les acides gras oméga-3, les noix contiennent 4 grammes de protéines végétales et 2 grammes de fibres. Getty Images

5 aliments riches en oméga-3

Les noix contiennent la version végétale des acides gras oméga-3 connue sous le nom d’acide alpha-linolénique (ALA). Les noix sont les seules noix riches en oméga-3 et il a été démontré qu’elles contribuent à l’amélioration de la santé. santé intestinale et santé cardiaque (en aidant à réduire le mauvais cholestérol LDL). Ils peuvent également jouer un rôle dans retarder le déclin cognitif et pourrait même aider à compenser les symptômes du stress, selon un Etude 2022. En plus d’être riches en oméga-3, les noix contiennent également plus de 4 grammes de protéines végétales et près de 2 grammes de fibres (par portion de 1 once). Ajoutez-les à votre alimentation en garnissant vos salades de noix grillées, ou faites des noix la noix de choix dans pestos et sauces.

2. Poissons d’eau froide (1,57 g dans une portion de 3 onces de saumon)

Les poissons d’eau froide (comme le saumon, les sardines, la truite, le thon et la morue) sont riches en acides gras oméga-3 d’origine marine. De nouvelles preuves issues de plusieurs études montrent que la consommation d’oméga-3 provenant de suppléments de poisson ou d’huile de poisson peut aider le cerveau, le cœur et le système respiratoire. UN Etude 2023 ont découvert que la consommation d’oméga-3 était associée à une fonction pulmonaire saine. UN Etude 2024 ont découvert qu’ils étaient liés à une meilleure fonction pulmonaire et à un taux de survie prolongé pour les patients atteints de fibrose pulmonaire (une maladie dans laquelle la cicatrisation des poumons rend la respiration difficile).

Cabillaud Poêlé avec Orzo Citron-Persil Fruits de mer d’Alaska

3. Graines de chanvre (2,6 gin 3 cuillères à soupe)

Les graines de chanvre (parfois appelées cœurs de chanvre) sont une forme riche en nutriments de graisses saines, de protéines et de potassium. Cette source végétale d’acides gras oméga-3 a été associée à une meilleure santé cardiaque en raison de son abondance de arginine – un acide aminé qui libère de l’oxyde nitrique – qui est un facteur essentiel pour la santé des vaisseaux sanguins et une meilleure gestion de la pression artérielle. Ajouter des graines de chanvre aux repas et aux collations est un excellent moyen d’augmenter les fibres, les protéines et les oméga-3 d’un seul coup. Ajoutez des graines de chanvre aux flocons d’avoine ou au yaourt le matin, à une soupe au déjeuner ou aux salades et vinaigrettes.

Une collation facile à base d’edamame est riche en protéines, en calcium et en acides gras oméga-3 d’origine végétale. Nevena Zdravić / Getty Images

Les aliments dérivés du soja (comme le tofu, l’edamame et les graines de soja grillées) sont des protéines végétales riches en protéines, en calcium et en acides gras oméga-3 d’origine végétale. Le soja est également riche en isoflavones qui sont associées à un risque réduit de cancer. UN Etude 2024 ont constaté que les isoflavones réduisaient de manière significative le risque de récidive et de décès du cancer du sein (le risque le plus important étant associé à une consommation d’au moins 60 mg par jour). UN Méta-analyse 2020 ont trouvé une relation inverse entre la consommation de soja et le cancer du sein. Utilisez l’edamame dans le houmous et le guacamole, ou ajoutez l’edamame aux bols de légumes et aux salades.

Guacamole aux edamames Chroniques de la patate douce

5. Algues et huile d’algues (1 à 3 g dans 1 portion d’huile d’algue)

Les algues sont un légume marin riche en nutriments qui, avec le plancton, permet aux poissons comme le saumon d’obtenir leurs acides gras oméga-3. Il a été démontré que les algues contiennent non seulement de grandes quantités d’acides gras oméga-3, mais qu’elles constituent également une source d’oméga-3 plus respectueuse de l’environnement, selon des études récentes. Études montrent également que les algues peuvent également améliorer la santé digestive. L’huile d’algues (une huile dérivée d’algues) est également une approche complémentaire populaire pour obtenir du DHA et de l’EPA à base de plantes. UN étude de 2008 ont découvert que l’huile d’algues avait une biodisponibilité équivalente – ou la quantité de nutriment absorbée par le corps – à celle du saumon cuit. Utilisez de la spiruline dans votre smoothie, ajoutez du gel de mousse de mer comme agent épaississant dans les sauces, dégustez des algues comme collation ou utilisez de l’huile d’algue comme complément.

Qu’en est-il des suppléments d’oméga-3 ?

Si la consommation d’aliments riches en oméga-3 est difficile, envisagez un supplément de DHA/EPA d’origine marine ou d’ALA d’origine végétale. Gardez à l’esprit qu’un supplément peut ne pas être nécessaire si vous consommez du poisson au moins deux fois par semaine en plus de diverses formes d’oméga-3 d’origine végétale. Parlez à votre médecin pour déterminer la meilleure option pour vous.

Consommer suffisamment d’oméga-3 dans votre alimentation peut avoir un impact positif sur votre santé physique et mentale. Déterminer quelles sources vous conviennent le mieux peut être la première étape vers la satisfaction de ces besoins quotidiens.