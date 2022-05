Aliments qui peuvent conduire à un intestin plus sain et à une meilleure santé

Les chercheurs ont recueilli des données sur un large éventail de facteurs qui influencent le métabolisme et le risque de maladie. Ils ont analysé les régimes alimentaires, les microbiomes et la graisse corporelle des participants. Ils ont prélevé des échantillons de sang avant et après les repas pour examiner leur glycémie, leurs hormones, leur taux de cholestérol et leur taux d’inflammation. Ils surveillaient leur sommeil et leur activité physique. Et pendant deux semaines, ils leur ont fait porter des glucomètres en continu qui suivaient leurs réponses glycémiques à différents repas.

Les chercheurs ont été surpris de découvrir que la génétique ne jouait qu’un rôle mineur dans la formation du microbiome d’une personne. Il a été constaté que les jumeaux identiques ne partageaient que 34 % des mêmes microbes intestinaux, tandis que les personnes non apparentées partageaient environ 30 % des mêmes microbes. La composition du microbiome de chaque personne semblait plutôt dépendre davantage de ce qu’elle mangeait, et les types de microbes dans ses intestins jouaient un rôle important dans sa santé métabolique.

Les chercheurs ont identifié des grappes de soi-disant bons insectes intestinaux, qui étaient plus fréquents chez les personnes qui mangeaient une alimentation diversifiée riche en plantes riches en fibres – comme les épinards, le brocoli, les tomates, les noix et les graines – ainsi que des aliments d’origine animale peu transformés tels que poisson et yaourt entier. Ils ont également trouvé des grappes de « mauvais » insectes intestinaux qui étaient courants chez les personnes qui consommaient régulièrement des aliments hautement transformés. Un dénominateur commun parmi les aliments fortement transformés est qu’ils ont tendance à contenir très peu de fibres, un macronutriment qui aide à nourrir les bons microbes dans l’intestin, ont déclaré les chercheurs.

Parmi les “bonnes” souches de microbes intestinaux figuraient Prevotella copri et Blastocystis, toutes deux associées à des niveaux inférieurs de graisse viscérale, celle qui s’accumule autour des organes internes et qui augmente le risque de maladie cardiaque. Ces microbes semblaient également améliorer le contrôle de la glycémie, un indicateur du risque de diabète. D’autres microbes bénéfiques ont été associés à une réduction de l’inflammation et à des pics plus faibles de taux de lipides sanguins et de cholestérol après les repas, qui jouent tous un rôle dans la santé cardiovasculaire.

La nouvelle étude a été financée et soutenue par Zoe Global, une société de sciences de la santé, ainsi que par le Wellcome Trust, une organisation britannique à but non lucratif, et plusieurs groupes de santé publique.

Le Dr Berry a déclaré que les résultats suggèrent qu’en examinant les profils du microbiome, ils peuvent identifier les personnes à haut risque de développer des maladies métaboliques et intervenir tôt. Elle et ses collègues planifient maintenant un essai clinique qui testera si le fait de dire aux gens de changer des aliments spécifiques dans leur alimentation peut modifier les niveaux de bons et de mauvais microbes dans leurs intestins et par la suite améliorer leur santé.

“Nous pensons qu’il y a beaucoup de petits changements que les gens peuvent apporter qui peuvent avoir un impact important sur leur santé et qui pourraient être médiés par le microbiome”, a-t-elle déclaré.