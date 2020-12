Il faut faire preuve de prudence en combinant divers types d’aliments, car le mélange pourrait aller à l’encontre de nos habitudes digestives. Cependant, il y a toujours des rebelles qui font preuve de prudence et expérimentent. Le résultat est des combinaisons hybrides dégoûtantes, dont certaines sont mentionnées ci-dessous.

Abominations de Maggi

L’une des nouilles instantanées les plus populaires en Inde est Maggi. Il peut être cuit en moins de deux minutes avec des exhausteurs de goût aromatisés que les Indiens ne jurent que depuis le début des années 1980. Maintenant, la Swiss Noodle est matraquée avec du Pani Puri, du caillé, du chocolat, du kheer et même de la bière.

Les résultats semblent nauséabonds et carrément révoltants.

Biscuits au Bourbon avec Bhindi (Okra)

Nous ne savons pas si cela est encore devenu une tendance, mais la simple vue de tranches de gombo cuites à l’intérieur de ces biscuits au bourbon était suffisante pour nous envoyer au lavabo le plus proche. Ces biscuits sandwich au chocolat font partie intégrante de la vie de ceux qui ont grandi dans les années 90. Cela semble être un assaut calculé contre de tels souvenirs sucrés.

Nutella Biryani

Il ne fait aucun doute que le biryani est le plat de riz le plus populaire en Inde. Selon un rapport de Swiggy, le Biryani est devenu le plat le plus commandé en 2020. Voir ce délicieux plat Mughlai profané par une pâte à tartiner aux noisettes et au cacao peut faire monter les larmes aux yeux. Pourtant, c’est devenu une tendance cette année.

Ailes de poulet au chocolat

Les ailes de poulet frites sont une collation préférée des non-végétariens du monde entier, tandis que le curry de poulet est un aliment de base à table dans de nombreux ménages indiens le week-end. Le chocolat est universellement apprécié pour la plupart. Malheureusement, un grand nombre de personnes ont décidé de combiner les deux et de les faire frire ensemble. Il vaut peut-être mieux ne pas commenter.

Il y a une dernière combinaison qui ruinera probablement votre appétit pour le jour ou la nuit. Continuer à lire.

Ketchup à la pastèque

Encore une fois, nous ne savons pas quoi dire à propos de ce combo particulier, mis à part le fait qu’il semble malsain. 2021 ne peut pas venir assez tôt.