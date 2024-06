Aliments pour stimuler la mémoire et arrêter les symptômes

Toutes les trois secondes, une nouvelle personne développe une démence et le monde est actuellement truqué par une bombe à retardement.

Les dernières données montrent que les cas de démence dans le monde devraient tripler, avec 153 millions de personnes vivant avec un déclin cérébral d’ici 2050.

Grâce aux progrès réalisés dans le domaine des soins de santé au cours du siècle dernier, de nombreuses personnes vivent désormais plus longtemps et en meilleure santé que jamais. La population mondiale compte donc une plus grande proportion de personnes âgées, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Une catastrophe menace mais elle peut être évitée. Un ensemble de preuves encourageantes suggère que suivre de près le régime méditerranéen peut réduire le risque de démence et son symptôme caractéristique : la perte de mémoire.

Une étude récente portant sur 1 644 participants a révélé que le régime MIND, qui combine des éléments du régime méditerranéen et du régime DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), ralentit même les processus de vieillissement pouvant conduire à la démence.

Le régime met l’accent sur les aliments à base de plantes (en particulier les baies et les légumes-feuilles) et sur une consommation limitée de produits d’origine animale et de graisses saturées. Mais quels composants du régime méditerranéen et de ses dérivés sont les plus propices à prévenir le déclin de la mémoire et la démence ?

Des noisettes Les noix contiennent des acides gras, des vitamines, des minéraux et des antioxydants qui jouent un rôle essentiel dans de nombreux aspects de la santé du cerveau. Un 2017 étude a distingué les noix, les noisettes et les amandes comme agents préventifs contre le déclin cognitif et les maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer. Les chercheurs attribuent le potentiel des noix pour stimuler le cerveau à sa forte concentration en DHA, un type d’acide gras oméga-3 qui aide à maintenir la fluidité et la flexibilité des membranes neuronales. Ces unités de travail fondamentales du cerveau sont conçues pour transmettre des informations à d’autres cellules, permettant ainsi au corps de fonctionner. Le DHA est « crucial pour maintenir une fonction cérébrale optimale, y compris les processus d’apprentissage et de mémoire », a déclaré Amy Reichelt, directrice de l’innovation chez PurMinds Neuropharma, à GB News dans une interview exclusive. Allez-y doucement sur la taille des portions et évitez les ajouts malsains comme le sel et le sucre.

Les noix contiennent de fortes concentrations de DHA – un élément constitutif du cerveau qui stimule la fonction cognitive IMAGES PA

Saumon Le saumon est également riche en oméga-3 et en DHA – l’élément constitutif du cerveau qui stimule la fonction cognitive. Les études ne manquent pas suggérant que le poisson gras stimule la mémoire et réduit le risque de démence. Une étude portant sur près de 2 200 Américains d’âge moyen publiée dans la revue Neurologie ont découvert que ceux qui consommaient le plus d’oméga-3 provenant de poissons gras comme le saumon avaient un hippocampe plus grand – la région du cerveau responsable de la mémoire. Un autre étude de la santé cardiaque et cérébrale ont rapporté que la consommation de poisson gras était associée à un risque réduit de démence chez ceux qui présentaient l’APOE4, le gène facteur de risque le plus puissant de la maladie d’Alzheimer. Il est important de reconnaître que la cause et l’effet n’ont pas été établis et qu’on ne peut donc pas affirmer que la consommation de saumon réduira le risque de démence. Le poisson gras peut aider à prévenir les maladies cardiaques et d’autres maladies chroniques liées au déclin du cerveau. Il s’agit donc d’un élément essentiel d’une alimentation saine et équilibrée. Vous devriez manger au moins deux portions de poisson gras par semaine, conseille le NHS.

Avocats Les avocats sont devenus le synonyme des brunchs bougies, mais l’obsession millénaire ne se résume pas à ce que l’on voit. En tant que source de graisses monoinsaturées saines, les avocats peuvent contribuer à améliorer la circulation sanguine et la santé cérébrale. Le superaliment est également riche en lutéine, un composant diététique associé à des bienfaits cognitifs. Un 2021 publié dans la revue Frontières de la nutrition a examiné l’effet des avocats sur les performances cognitives chez les personnes âgées. Les participants qui consommaient des avocats avaient des scores significativement meilleurs à tous les tests cognitifs que ceux qui n’en mangeaient pas. De plus, une étude de 12 semaines publiée dans le Revue internationale de psychophysiologueIls ont découvert qu’un régime comprenant une consommation quotidienne d’avocats améliorait la capacité de concentration des adultes obèses et en surpoids. Comme le soulignent à juste titre les chercheurs de l’étude, « des travaux antérieurs ont montré que les personnes en surpoids et obèses courent un risque plus élevé de déclin cognitif et de démence à un âge avancé », de sorte que le lien entre les avocats et les avantages cognitifs dans ce groupe à risque mérite d’être exploré. plus loin.

Les avocats peuvent contribuer à améliorer la circulation sanguine et la santé cérébrale Pennsylvanie

Céréales complètes Les céréales complètes sont riches en vitamines B et E et en autres antioxydants. Ils contiennent également beaucoup de fibres, qui sont associées à une meilleure santé cérébrale. En tant que source de glucides complexes qui libèrent progressivement du glucose, les céréales complètes fournissent un apport énergétique constant au cerveau. Cela peut contribuer à améliorer la mémoire à court et à long terme et à améliorer le vieillissement cérébral. Une étude portant sur près de 3 000 personnes publiée dans Psychiatrie et Neurosciences Cliniques ont lié la consommation d’aliments à grains entiers à un risque plus faible de démence toutes causes confondues et de démence liée à la maladie d’Alzheimer. Par ailleurs, une étude publiée dans Neurologie ont découvert que les Noirs qui mangeaient le plus de céréales complètes présentaient des niveaux de déclin de la mémoire inférieurs – équivalant à 8,5 ans de moins – que ceux qui mangeaient de petites quantités de céréales complètes. De bons exemples incluent : Blé complet, y compris épeautre et blé dur

Avoine

Orge

Seigle

Riz brun et riz sauvage

Maïs (maïs)

Millet

Orthographié

Sarrasin

Baies Les baies contiennent une quantité particulièrement élevée de flavonoïdes appelés anthocyanidines, capables de traverser la barrière hémato-encéphalique et de se localiser dans l’hippocampe, une zone du cerveau connue pour la mémoire et l’apprentissage. En revanche, les médicaments expérimentaux et autres thérapies alternatives échouent souvent parce qu’ils ne peuvent pas traverser la barrière hémato-encéphalique ou atteindre l’hippocampe. De plus, les flavonoïdes sont connus pour avoir des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui peuvent être bénéfiques pour le cerveau. Une étude portant sur 16 010 femmes publiée dans le Annales de neurologie ont découvert qu’une plus grande ingestion de myrtilles et de fraises était corrélée à des taux de déclin cognitif plus lents jusqu’à 2,5 ans. Les femmes qui ont montré le plus d’amélioration ont consommé deux portions ou plus de baies chaque semaine. L’étude était observationnelle, une association directe n’a donc pas pu être établie, mais elle est cohérente avec d’autres résultats. L’année dernière, les chercheurs trouvé que les hommes et les femmes qui recevaient une portion quotidienne de fraises ont vu des améliorations dans leurs résultats aux tests d’apprentissage verbal et de mémoire, ce qui implique une meilleure fonction exécutive.

Les baies contiennent une quantité particulièrement élevée de flavonoïdes connus pour leurs bienfaits sur le cerveau GETTY IMAGES