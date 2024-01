Aliments pour éviter la progression de la maladie

Examiné médicalement par Johnstone M. Kim, MD

Dégénérescence maculaire, ou dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), est une maladie oculaire chronique qui attaque votre macule (la partie de votre rétine qui contrôle vision centrale). Cela peut provoquer une vision floue, des angles morts et des problèmes de lecture.

Bien que l’âge soit le principal facteur de risque de DMLA, d’autres aspects peuvent augmenter vos chances d’en être atteint. La recherche montre que les personnes qui n’ont pas une alimentation saine et équilibrée courent un risque plus élevé de DMLA. La consommation de certains aliments comme les viandes rouges et transformées peut également aggraver les effets néfastes de l’alimentation sur la santé oculaire.

La DMLA est la principale cause de cécité chez les Américains âgés de 65 ans et plus. Bien qu’il existe des traitements pour ralentir l’évolution de certains types de DMLA, il n’existe aucun remède. Éviter les aliments connus pour augmenter votre risque de DMLA peut vous aider à prévenir ou à retarder cette maladie et à protéger votre vision plus longtemps.

Cet article explique comment votre alimentation peut jouer un rôle dans l’augmentation de votre risque de DMLA et de perte de vision. Il répertorie également les aliments que vous devez éviter si vous souffrez d’une forme quelconque de cette maladie ou si vous présentez un risque élevé d’en souffrir à l’avenir.

Types d’aliments à éviter ou à modérer en cas de dégénérescence maculaire

Des études montrent un lien entre la consommation de certains aliments et un risque plus élevé de dégénérescence maculaire. Généralement, suivre un régime occidental populaire aux États-Unis est associé à un risque plus élevé de contracter cette maladie.

Un régime alimentaire occidental typique est riche en graisses et en sodium et pauvre en fruits et légumes. Les portions d’un régime alimentaire occidental sont généralement grandes et contiennent beaucoup de calories et l’excès de sucre.

Éviter ou limiter les aliments suivants peut réduire le risque et la progression de la dégénérescence maculaire :

Viande rouge et viande transformée

Dans une revue systématique des études associant certains groupes alimentaires à l’apparition de la dégénérescence maculaire, les chercheurs ont signalé un risque accru de DMLA précoce chez ceux qui déclaraient une consommation élevée de viande. Dans la même étude, il a été déterminé que le poisson permettait une réduction de 18 % de la DMLA précoce et tardive.

Une autre étude a rapporté que la consommation de viande rouge affecte négativement la santé oculaire et peut augmenter le risque de maladies oculaires liées à l’âge telles que la DMLA ou la DMLA. cataractes.

La viande rouge et transformée comprend les éléments suivants :

Viande rouge:

Viande transformée (viande transformée par fumage, salage, salaison et/ou ajout de conservateurs chimiques) :

Les hot-dogs

Saucisses

Lard

Viandes du déjeuner

Aliments contenant des gras trans

Une étude observationnelle a révélé qu’un apport alimentaire plus élevé en gras trans (un type de gras insaturés considérée comme une mauvaise graisse) était liée à la présence de DMLA, notamment de DMLA intermédiaire. De plus, une consommation plus élevée de graisses polyinsaturées et monoinsaturées (considérés comme de bons gras) étaient chacun associés à une incidence plus faible de la maladie.

Les gras trans sont généralement considérés comme malsains en raison de leurs effets sur la santé cardiaque. Ils peuvent augmenter les niveaux de lipoprotéines de basse densité (LDL) (« mauvais cholestérol ») et réduire les niveaux de lipoprotéines de haute densité (HDL) (« bon cholestérol »), ce qui peut augmenter votre taux de cholestérol global et le risque de maladie cardiaque et accident vasculaire cérébral.

Les gras trans naturellement présents dans les aliments comme la viande et les produits laitiers ne sont généralement pas considérés comme nocifs. Les gras trans problématiques sont ceux qui sont produits artificiellement et que l’on trouve généralement dans les aliments suivants :

De nombreux aliments frits, emballés ou transformés

Aliments frits et panés comme les frites, le poulet frit et les beignets

Shortening et margarine en bâton

Gâteaux, tartes, craquelins et biscuits cuits dans le commerce

Pâte réfrigérée

Aliments surgelés, comme la pizza surgelée, la crème glacée et le pudding

Beaucoup de « malbouffe » et de restauration rapide

Glucides raffinés

Glucides raffinés sont des calories vides qui ont été transformées et dont la plupart de leurs nutriments ont été éliminés. Ils ont un index glycémique élevéce qui peut provoquer des pics rapides de glucose sanguin niveaux et est liée à la progression de la DMLA.

Les glucides raffinés sont constitués de sucres raffinés et de céréales raffinées.

Les sucres raffinés sont des sucres transformés à partir de sources naturelles, il ne reste donc que le sucre. On les trouve généralement dans les aliments et les boissons sucrés sous les formes suivantes :

Sucre blanc et cassonade (utilisés pour sucrer le café, les bonbons, les céréales et les produits de boulangerie comme les gâteaux et les biscuits)

Sirop de maïs à haute teneur en fructose (utilisé comme édulcorant dans les aliments transformés comme les craquelins, le yaourt aromatisé et la sauce tomate)

Les grains raffinés sont des grains transformés dont le son et le germe sont retirés du grain. Il en résulte une perte importante de protéines, fibreet les nutriments. Les aliments suivants sont fabriqués à partir de céréales raffinées :

Aliments pour la DMLA humide ou sèche

Il existe deux types de dégénérescence maculaire, DMLA humide et DMLA sèche. La DMLA humide est toujours une maladie à un stade avancé, tandis que la DMLA sèche survient aux stades précoce, intermédiaire et tardif. Des facteurs tels que l’âge, le tabagisme, l’obésité et la génétique peuvent avoir un impact plus important que l’alimentation sur la progression de la maladie.

Les études qui rendent compte des effets des aliments sur l’apparition et la progression de la DMLA ne font pas toujours la différence entre l’impact de ces différents types de DMLA.

Apporter des changements alimentaires pour éviter la progression vers un stade avancé de la maladie peut réduire votre risque de perte de vision qui peut changer votre vie et qui peut survenir à ce stade avec l’un ou l’autre type.

Éviter les mauvais aliments : traitement ou prévention ?

Éviter les mauvais aliments ne constitue pas un traitement contre la DMLA. Cependant, il est prouvé qu’éviter les mauvais aliments peut avoir un effet préventif. Un groupe de chercheurs a évalué comment un régime alimentaire occidental composé de viande rouge et transformée, d’aliments frits, de céréales raffinées et de produits laitiers riches en matières grasses affectait ensemble le développement de la DMLA.

En utilisant les données de l’étude ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities), ils ont découvert que l’alimentation n’était pas significativement liée à la DMLA précoce, mais qu’elle multipliait par trois le risque de développer une DMLA tardive.

En plus d’éviter certains aliments, pensez à manger davantage d’aliments qui contribuent à protéger vos yeux de l’apparition de la DMLA ou de sa progression. La recherche indique que l’adhésion à un diète méditerranéenne (un régime alimentaire sain pour le cœur qui met l’accent sur les graisses saines comme l’huile d’olive, les grains entiers, les fruits, les légumes, les haricots, les noix et les graines et presque pas de viande rouge) est associé à un risque réduit de progression de la DMLA sèche vers un stade avancé.

Dans cette revue des sujets de l’AREDS (Age-Related Eye Disease Study), les chercheurs ont rapporté que le fait de suivre un régime méditerranéen était associé à un risque 26 % inférieur de progression de la DMLA vers une maladie avancée.

Apprendre encore plus: Que manger en cas de dégénérescence maculaire

Boissons à éviter ou à modérer en cas de dégénérescence maculaire

Les boissons suivantes peuvent également avoir un impact sur la progression de la dégénérescence maculaire :

Alcool

Dans une revue systématique des études faisant état d’un lien entre l’alimentation et la dégénérescence maculaire, les chercheurs ont signalé un risque accru de maladie de 20 % chez les personnes ayant une forte consommation d’alcool.

Une méta-analyse portant spécifiquement sur le lien entre la consommation d’alcool et le risque de DMLA a révélé qu’une consommation modérée et importante d’alcool pouvait augmenter le risque de DMLA précoce mais pas de DMLA tardive.

Un autre groupe de chercheurs a identifié l’alcool comme un facteur de risque causal modifiable de DMLA avancée. Ils ont rapporté qu’une consommation accrue d’alcool pourrait être un facteur de risque causal pour atrophie géographiqueun type spécifique de DMLA sèche avancée.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) définissent les niveaux de consommation d’alcool en fonction des quantités suivantes :

Consommation modérée d’alcool :

Forte consommation d’alcool

Boissons sucrées

Les boissons sucrées sont riches en sucres raffinés transformés. Les boire peut augmenter votre consommation de glucides raffinés. La recherche montre que les glucides raffinés comme les sucres raffinés transformés peuvent augmenter la progression de la DMLA.

Les boissons sucrées peuvent inclure les éléments suivants :

Sodas

Boissons pour sportifs

Boissons énergisantes

Quelques jus

Apprendre encore plus: Vitamines et suppléments pour la dégénérescence maculaire

Résumé

La recherche montre que les types d’aliments et de boissons que vous consommez peuvent augmenter le risque de développer une dégénérescence maculaire. Certains des aliments les plus nocifs pour la santé oculaire sont également liés à l’inflammation et à l’apparition de problèmes chroniques comme l’obésité. Éviter ces aliments peut être bénéfique pour votre santé globale.

Ces aliments, qui comprennent les viandes rouges, les glucides raffinés et les gras trans, sont souvent au cœur du régime alimentaire occidental. L’abandon de certains aliments peut réduire le risque et la progression de la DMLA.

Lire l’article original sur Très bien la santé.