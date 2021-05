Aliments non conventionnels dans votre assiette pour lutter contre la menace de la faim

Une pincée de mycoprotéine dans votre burger? Des villes parsemées de photo-bioréacteurs faisant pousser des algues? Élevage de masse de mouches domestiques? Ce ne sont là que quelques-unes des innovations alimentaires qui, selon les chercheurs, seront cruciales pour lutter contre la malnutrition face au changement climatique et à d’autres chocs systémiques. Alors que les systèmes alimentaires traditionnels sont confrontés à de graves menaces – y compris la chaleur extrême, les précipitations imprévisibles, les ravageurs et la dégradation des sols – les chercheurs de l’Université de Cambridge affirment qu’il est temps de réinventer totalement le domaine.

La pression monte également pour réduire fortement la consommation de viande et en particulier de bœuf, source majeure de gaz à effet de serre.

Afin d’améliorer les régimes alimentaires et de sécuriser suffisamment les approvisionnements alimentaires pour mettre fin à la malnutrition, ils disent que les méthodes agricoles de haute technologie – certaines ont été mises au point pour les voyages dans l’espace – devraient être intégrées dans les systèmes alimentaires du monde entier.

Et tandis que certains des aliments qu’ils suggèrent de cultiver peuvent être familiers aux clients des magasins d’aliments naturels – algues unicellulaires spiruline ou chlorelle ainsi que des mycoprotéines dérivées de champignons – d’autres peuvent sembler encore plus exotiques, comme les larves d’insectes.

Il s’agit notamment des «mouches domestiques, des mouches soldats noires et des vers de farine», a déclaré Asaf Tzachor, chercheur au Center for the Study of Existential Risk (CSER) de l’Université de Cambridge, qui a dirigé la recherche.

« Certes, ce sont des articles non conventionnels », a-t-il déclaré à l’AFP.

Mais à mesure que les aliments nutritifs se raréfient, disent les chercheurs, ces types d’aliments deviendront probablement des éléments essentiels de notre alimentation.

Des substituts parfaits

Riche en nutriments essentiels – y compris les protéines, les graisses, le calcium, le fer, le zinc et les vitamines – ils pourraient être des «substituts parfaits» pour la viande, le lait, les œufs et les cultures traditionnelles, a déclaré Tzachor.

«Vous pouvez les manger dans vos pâtes, vos hamburgers ou vos barres énergétiques, par exemple. Et ces articles peuvent contenir des larves d’insectes broyées, des microalgues ou des macroalgues transformées. «

L’article, publié dans Nature Food, a déclaré que ces «aliments du futur» peuvent être cultivés à grande échelle dans des systèmes compacts et contrôlés par l’environnement, adaptés à la fois aux milieux urbains et aux communautés isolées, comme sur les îles éloignées.

Les auteurs ont analysé environ 500 articles scientifiques publiés sur différents futurs systèmes de production alimentaire. Ils ont conclu que les plus prometteurs comprennent les photo-bioréacteurs de microalgues, qui utilisent une source de lumière pour cultiver des micro-organismes, et les serres d’élevage d’insectes.

Ces environnements fermés et contrôlés réduisent l’exposition aux dangers extérieurs, ont-ils déclaré.

«Nous sommes maintenant à ce moment historique, où ce que nous appelons des systèmes alimentaires de pointe peuvent être déployés n’importe où pour atténuer la malnutrition partout», a déclaré Tzachor, ajoutant que le système alimentaire mondial avait besoin de «modifications radicales».

Les Nations Unies estiment que près de 690 millions de personnes ont eu faim en 2019, avant même que les fermetures de coronavirus ne perturbent les chaînes d’approvisionnement alimentaire.

Avec une alimentation saine composée de fruits, de légumes et d’aliments riches en protéines, inabordables pour quelque 3 milliards de personnes, la malnutrition peut prendre la forme à la fois de dénutrition et d’obésité.

La nourriture du futur?

Tzachor imagine un monde où les communautés locales conçoivent leurs propres techniques de culture et des collaborations entre ingénieurs et chefs, bien qu’il admette que cela exigerait un financement et une formation importants.

Est-il trop exagéré d’imaginer que les algues cultivées dans un photo-bioréacteur peuvent résoudre la malnutrition et changer le système alimentaire mondial?

« Je ne suis pas sûr que nous ayons beaucoup de choix là-bas », a déclaré Tzachor. L’augmentation des pressions environnementales sur l’agriculture traditionnelle en fera probablement un « processus graduel inévitable », a-t-il ajouté.

Après avoir essayé tous les aliments couverts par la recherche, il a déclaré à l’AFP qu’il recommandait les micro-algues dans les milkshakes.

«Ils ont cette belle couleur verte. Et puis je sais aussi que j’ai ma dose d’oméga trois et d’oméga six et de protéines. C’est probablement ma «future nourriture» », a-t-il dit.

